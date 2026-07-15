Gdzie jest burza? Zjawiska są stacjonarne, silnie pada
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek koło godziny 11, rozległa strefa intensywnych opadów deszczu oraz lokalnych burz znajduje się na południowym zachodzie i południu kraju. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju wydany został alert RCB.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwach:
- wielkopolskim, w okolicach Dobrzycy, Kotlina;
- łódzkim, w pobliżu Wielunia.
Burze są umiarkowane i stacjonarne. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu od 10-20 litrów na metr kwadratowy, choć miejscami mogą zwiększyć się do 20-40 l/mkw., oraz silny wiatr, którego porywy sięgają 40-60 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet 60-70 km/h. Mogą pojawić się opady gradu.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl