Polska Gdzie jest burza? Zjawiska są stacjonarne, silnie pada Oprac. Franciszek Wajdzik |

Pogoda na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Wailani/Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek koło godziny 11, rozległa strefa intensywnych opadów deszczu oraz lokalnych burz znajduje się na południowym zachodzie i południu kraju. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju wydany został alert RCB.

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwach:

wielkopolskim , w okolicach Dobrzycy, Kotlina;

łódzkim, w pobliżu Wielunia.

Burze są umiarkowane i stacjonarne. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu od 10-20 litrów na metr kwadratowy, choć miejscami mogą zwiększyć się do 20-40 l/mkw., oraz silny wiatr, którego porywy sięgają 40-60 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet 60-70 km/h. Mogą pojawić się opady gradu.

Mapa i radar burz