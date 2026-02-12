Logo strona główna
Szczecin

Przypadki ptasiej grypy w Polsce. Mapa aktywnych ognisk

Jezioro Dąbie
Przypadki ptasiej grypy na Pomorzu Zachodnim
Źródło: TVN24
Ponad 80 przypadków ptasiej grypy potwierdzono wśród dzikiego ptactwa na Pomorzu Zachodnim. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył obszar objęty zakażeniem i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Problem jest też w innych miejscach Polski.
Kluczowe fakty:
  • Od początku 2026 roku w całym kraju wykryto 72 ogniska ptasiej grypy u dzikiego ptactwa i 35 ognisk u drobiu.
  • Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), dzikich utrzymywanych w niewoli, jak i ptaków wolno żyjących.
  • Podczas spacerów: zachowaj dystans - nie podchodź do dzikiego ptactwa i nie dokarmiaj go; pilnuj zwierząt, a psy wyprowadzaj wyłącznie na smyczy - trzymaj zwierzęta domowe z dala od ptaków i ich odchodów; w przypadku znalezienia padłego ptaka pod żadnym pozorem go nie dotykaj - niezwłocznie poinformuj odpowiednie służby.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie poinformował o pojawieniu się ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa. Potwierdzono już ponad 80 przypadków. Głównie odnaleziono martwe łabędzie, kormorany i kaczki.

- W poprzednich latach były nieliczne zachorowania dzikich ptaków, natomiast pojawiały się ogniska tej choroby u drobiu hodowlanego - mówi nam dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii. - Pokazuje nam to, że wirus jest obecny w środowisku, że doskonale przeżywa te warunki meteorologiczne. Wirus grypy dobrze zachowuje swoją żywotność w niskich temperaturach, a te mieliśmy przez długi okres czasu - dodaje.

Wojewódzki inspektorat weterynarii przypomina, aby martwych zwierząt nie dotykać i wezwać odpowiednie służby – straż gminną, straż miejską albo wojewódzki inspektorat weterynarii.

Jezioro Dąbie
Jezioro Dąbie
Źródło: TVN24

Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył obszar objęty zakażeniem: akwen Jeziora Dąbie i osiedla: Dąbie, Słoneczne, Majowe, Kijewo, Płonia, Śmerdnica-Jezierzyce.

Służby informują też, aby zwracać uwagę na żółte tablice ostrzegawcze z napisem: "UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW".

Ptasia grypa u dzikich ptaków

Od początku 2026 roku w Polsce wykryto 72 ogniska ptasiej grypy wśród dzikich ptaków.

Małopolska

Krakowski urząd miasta w piątek wieczorem przekazał apel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i służb sanitarnych o zachowanie ostrożności "w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (HPAI) u dzikich ptaków w Krakowie".

Uwolnili łabędzia przymarzniętego do lodu, ale musiał zostać uśpiony
Dowiedz się więcej:

Uwolnili łabędzia przymarzniętego do lodu, ale musiał zostać uśpiony

Kraków

Warmińsko-Mazurskie

Jak podały w środę służby weterynaryjne, u padłego łabędzia znalezionego w Olsztynie stwierdzono obecność wirusa grypy ptaków.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował w komunikacie, że wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. Zaznaczył, że badania próbek pobranych od znalezionego w Olsztynie padłego łabędzia niemego wykonał Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

"W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) H5N1" - przekazał.

Według służb weterynaryjnych jest to pierwsze w 2026 r. w regionie ognisko ptasiej grypy u ptaków dzikich.

Pomorze

Łukasz Wolny, starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku pod koniec stycznia poinformował o pięciu ogniskach grypy u ptaków dzikich w województwie pomorskim: chodzi o trzy łabędzie krzykliwe w powiecie słupskim, jedną gęś gęgawę w powiecie tczewskim, trzy łabędzie nieme w Gdańsku, jedną sikorkę bogatkę w powiecie słupskim oraz jedną kaczkę czernicę w Gdyni.

Ognisko stwierdzono również w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej, gdzie znaleziono 11 martwych ptaków. Od części pobrano próbki, które zostały zbadane w laboratorium referencyjnym w Puławach. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał wyniki - w pięciu przypadkach stwierdzono wirusa grypy ptaków.

5 lutego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni przekazał, że wyniki badań potwierdziły występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI u kolejnych ptaków dzikich znalezionych na terenie Sopotu

Świętokrzyskie

Grzegorz Partyka, powiatowy lekarz weterynarii w Opatowie, poinformował, że obecność wirusa grypy ptaków potwierdzono 26 stycznia. Dodał, że chora na HPAI gęś gęgawa została odnaleziona we wsi Leśne Chałupy, w gminie Tarłów.

W związku z tym powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie, które wyznacza "strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)". Obejmuje ona miejscowości Ciszyca Górna, Ciszyca-Kolonia, Dorotka, Leśne Chałupy zlokalizowane w gminie Tarłów oraz wprowadza nakazy i zakazy mające na celu ograniczenie szerzenia się wirusa HPAI.

Ptasia grypa u drobiu

Od początku 2026 roku wykryto 35 ognisk ptasiej grypy u drobiu.

Lubelskie

13 stycznia Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Smyl podała w komunikacie, że kolejne, siódme ognisko grypy ptaków, wykryto w gospodarstwie komercyjnym, utrzymującym ok. 17,5 tys. szt. indyków rzeźnych w miejscowości Bezwola, w gminie Wohyń, w powiecie radzyńskim. Było to trzecie ognisko w gminie Wohyń w powiecie radzyńskim. Wcześniej chorobę stwierdzono również w dwóch innych gospodarstwach hodujących indyki we wsiach Bezwola i Lisiowólka.

Trzy ogniska grypy ptaków wykryto też w miejscowości Wysokie w gminie Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim, w gospodarstwach hodujących kaczki i kury. Choroba wystąpiła też w gminie Siemień w powiecie parczewskim, gdzie hodowano kaczki. Łącznie we wszystkich gospodarstwach komercyjnych, w których wykryto ptasią grypę w Lubelskiem utrzymywano ponad 308 tys. sztuk drobiu.

Pomorskie

Pod koniec stycznia Łukasz Wolny, starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, przekazał, że od 7 grudnia ubiegłego roku stwierdzono trzy ogniska grypy ptaków u drobiu hodowlanego w gospodarstwach komercyjnych: w miejscowości Sławki w powiecie kartuskim (prawie 35 tys. sztuk drobiu) oraz w Komiłowie w powiecie słupskim (ponad 172 tys. sztuk).

Odnotowano również dwa ogniska grypy ptaków u drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych w miejscowości Suchorze w powiecie bytowskim (61 sztuk drobiu).

Wielkopolska

Jak poinformował w komunikacie z 4 lutego Główny Inspektorat Weterynarii, ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) stwierdzono w gospodarstwie w województwie wielkopolskim, powiecie tureckim, gdzie przebywało prawie 36 tysięcy kaczek rzeźnych.

Dotychczas największe ognisko tej choroby wykryto 26 stycznia w województwie wielkopolskim (powiat średzki), w gospodarstwie, w którym utrzymywano 1 mln 465 tys. kur niosek.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego można znaleźć mapę aktywnych ognisk ptasiej grypy - u ptaków dzikich i u drobiu.

Skierowaliśmy do GIS pytania o ilość wykrytych przypadków tej choroby w 2026 roku. Czekamy na odpowiedź.

Aktywne ogniska ptasiej grypy w Polsce
Aktywne ogniska ptasiej grypy w Polsce
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Opracowała Marta Korejwo-Danowska /tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

