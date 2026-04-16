Szczecin 11-letnia Wiktoria zniknęła, odnaleziono ją mieszkaniu 41-latka. Wyrok Michał Malinowski |

Sosnowiec. Akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi K. Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Śledztwo w sprawie zniknięcia Wiktorii z Sosnowca rozpoczęło się 6 sierpnia 2023 roku, dzień wcześniej wieczorem 11-letnia dziewczynka opuściła swój dom. Jej rodzice powiadomili policję, która rozpoczęła poszukiwania. W ramach tych działań wdrożono Child Alert – specjalną, wykorzystującą media, procedurę poszukiwania zaginionych dzieci.

Dziewczynkę odnaleziono 7 sierpnia w Koszalinie. Zatrzymano towarzyszącego jej, wówczas 41-letniego, Przemysława K. Okazało się, że kilka dni przed ucieczką z domu Wiktoria nawiązała z mężczyzną internetową relację.

"Działając pod jego wpływem, zdecydowała się przyjąć propozycję wspólnego wyjazdu do Koszalina. Realizując przestępczy zamiar, oskarżony przyjechał po małoletnią Wiktorię do Sosnowca, a następnie przewiózł ją na północ Polski i ukrył w swoim miejscu zamieszkania. Po drodze podjął starania nakierowane na utrudnienie akcji poszukiwawczej" - informowała prokuratura.

13 lat więzienia i liczne zakazy

W czwartek, 16 kwietnia, zapadł wyrok pierwszej instancji w tej sprawie. Przemysław K. został uznany za winnego między innymi uprowadzenia dziewczynki.

Sąd skazał go na karę 13 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania zawodów lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich, bądź opieką nad nimi. Ponadto mężczyzna ma 15-letni zakaz przebywania w miejscach związanych z wychowaniem, edukacją, opieką i wypoczynkiem małoletnich. Przez 15 lat nie może również kontaktować się z pokrzywdzoną o zbliżać się do niej na mniej niż 200 metrów. Musi także zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz nastolatki.

Wyrok sądu w sprawie Przemysława K. oskarżonego o uprowadzenie 11-latki Źródło: TVN24

Sąd uznał, że kara powinna zostać wykonana w systemie terapeutycznym. Wobec Przemysława K. zastosowano środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawodmocny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD