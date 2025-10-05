Zatrzymani Polacy "powinni wrócić na łono ojczyzny"

Sikorski: zatrzymani przez Izrael Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu" - powiadomił Radosław Sikorski na platformie X. Jak dodał, mimo, że zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach "wrócić na łono ojczyzny".

Jednocześnie minister zaapelował o "przestrzeganie przestróg" MSZ przed podróżowaniem w niebezpieczne rejony.

Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu.

Mimo, że odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny.

Jeszcze raz apeluję o przestrzeganie przestróg @MSZ_RP. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 5, 2025 Rozwiń

Zatrzymani aktywiści z flotylli Sumud

W środę w nocy, gdy statki Globalnej Flotylli Sumud (GSF) podpłynęły na mniej niż 80 mil morskich (około 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie statki. Wśrod aktywistów, którzy płynęli z pomocą humanitarną, byli Polacy: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD