Świat

Zatrzymani Polacy "powinni wrócić na łono ojczyzny"

flotylla gaza
Sikorski: zatrzymani przez Izrael Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny
Źródło: TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał w niedzielę nową informację w sprawie zatrzymanych przez Izrael Polaków, członków flotylli, która wiozła pomoc humanitarną do Gazy. Konsul RP w Izraelu widział się z zatrzymanymi.

"Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu" - powiadomił Radosław Sikorski na platformie X. Jak dodał, mimo, że zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach "wrócić na łono ojczyzny".

Jednocześnie minister zaapelował o "przestrzeganie przestróg" MSZ przed podróżowaniem w niebezpieczne rejony.

Zatrzymani aktywiści z flotylli Sumud

W środę w nocy, gdy statki Globalnej Flotylli Sumud (GSF) podpłynęły na mniej niż 80 mil morskich (około 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Thunberg opisała, czego doświadczyła w izraelskim więzieniu

Thunberg opisała, czego doświadczyła w izraelskim więzieniu

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie statki. Wśrod aktywistów, którzy płynęli z pomocą humanitarną, byli Polacy: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ATEF SAFADI/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
IzraelKonflikt w Strefie GazyStrefa GazyRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
