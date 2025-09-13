Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Po co Rosjanom manewry Zapad? Ekspert tłumaczy

Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Ruszyły białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Białorusi
Na Białorusi i w Rosji trwają manewry wojskowe Zapad-2025. Zdaniem eksperta do spraw Białorusi Krzysztofa Fedorowicza mogą one osiągać wiele celów naraz. Chodzi nie tylko o utrzymanie zdolności bojowej żołnierzy, ale cele polityczne Moskwy i Mińska, jak utrzymanie atmosfery strachu w białoruskim społeczeństwie i odwrócenie uwagi Europy od wyborów w Mołdawii.

Ekspert ds. Białorusi Krzysztof Fedorowicz uważa, że rozpoczęte w piątek manewry Zapad-2025 mają odwrócić uwagę Zachodu od innych działań, stworzyć wrażenie, że wojna w Ukrainie angażuje tylko część rosyjskich środków, a być może umożliwić przećwiczenie obsługi i ochrony instalacji takich jak Oriesznik.

Moskwa podaje, że w manewrach Zapad-2025 uczestniczy 13 tysięcy żołnierzy. Zachodnie źródła wywiadowcze szacują, że będzie ich więcej - około 40 tysięcy. Liczba podawana przez Rosję wynika z faktu, że jest to górna granica, przy której nie jest wymagana obecność obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jednak środki bojowe zaangażowane w kolejne manewry Zapad są znacznie większe. Na przykład jesienią 2021 roku mogło w nich uczestniczyć nawet 200 tysięcy żołnierzy, z których część została następnie wykorzystana do agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że "manewry nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu", oraz że "mają odbywać się na poligonach oddalonych od granic krajów NATO, aby nie powodować wzrostu napięcia w relacjach z Polską i krajami bałtyckimi". Zgodnie z podanym planem ćwiczenia mają potrwać do wtorku 16 września.

Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

Zmniejszenie liczby żołnierzy ma "drugie dno"

Zdaniem dr hab. Krzysztofa Fedorowicza, analityka ds. Białorusi w Instytucie Europy Środkowej, zmniejszenie zakresu manewrów i częściowe odsunięcie ich od granicy z Polską to tylko pozornie "gest dobrej woli". Jak zwrócił uwagę rozmówca Polskiej Agencji Prasowej, podobna deklaracja padła na początku sierpnia z ust białoruskiego ministra obrony Wiktara Chrenina, który ogłosił, że "zapadła decyzja o obniżeniu parametrów ćwiczeń".

Ekspert dodał, że wypowiedź Chrenina można tłumaczyć dążeniem do uniknięcia prowokacji, gotowością do dialogu oraz chęcią zmniejszenia napięcia. Jednak prowokacje i tak będą miały miejsce.

W ocenie Fedorowicza, poważne ograniczenie wymiaru propagandowego manewrów tuż pod nosem NATO paradoksalnie samo w sobie jest działaniem propagandowym. "Chodzi właśnie o to, żeby Zachód nie wiedział, o co chodzi, i analizował, skąd ten gest dobrej woli" - tłumaczył.

Rozmówca PAP podkreślił, że zawsze istnieje drugie dno, a w tym przypadku decyzja może mieć kilka możliwych wytłumaczeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Początek ćwiczeń zachodnich ZAPAD
Ruszyły ćwiczenia Zapad-2025
EN_01658332_0688
Zamknięta granica z Białorusią
Polska
Polskie wojsko "rozgrzewa się" przed Zapad-2025? Uwaga na manipulacyjny przekaz
FAŁSZPolskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025
Gabriela Sieczkowska

Zdaniem Fedorowicza pierwszym wytłumaczeniem, a zarazem najbardziej prawdopodobnym, jest próba zatajenia, że Rosji brakuje żołnierzy, którzy mogliby uczestniczyć w dużych manewrach na Białorusi, ponieważ ci, którzy są, walczą na Ukrainie.

- Zapowiadano, że weźmie w nich udział 100 tysięcy żołnierzy. Teraz mowa o kilkunastu tysiącach, w dodatku nie tylko rosyjskich, lecz także białoruskich oraz z innych państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - wyjaśnił Fedorowicz i dodał, że nie tylko chodzi o ludzi, ponieważ białoruskie magazyny wojskowe też zostały solidnie wydrenowane ze sprzętu, który trafił do Ukrainy.

W ocenie Fedorowicza drugim powodem może być chęć przygotowania Białorusi jako ewentualnego miejsca przyszłych rozmów dotyczących zakończenia czy uregulowania w jakiejś formie konfliktu w Ukrainie. - To nieczęsto pojawia się w mediach, ale strona rosyjska parokrotnie podnosiła kwestię, że Białoruś mogłaby być takim miejscem "dobrych usług" - zauważył Fedorowicz i przypomniał, że to państwo było "trzecią stroną" w formatach Mińsk 1 i Mińsk 2 w czasach, w których stwarzało jeszcze pozory wielowektorowości w polityce zagranicznej.

Trzecie z możliwych wytłumaczeń zmiany lokalizacji manewrów to - jak wskazał Fedorowicz - obawa przed niechcianymi incydentami. Ekspert zwrócił uwagę, że Białoruś ma dwa duże poligony - jeden pod Brześciem, około 2 kilometry od granicy z Polską, a drugi nieopodal Grodna, który praktycznie przylega do granicy z Litwą. To stwarza duże ryzyko przypadkowych naruszeń przestrzeni powietrznej. - Dwa kilometry to tyle, ile może przelecieć kula wystrzelona z karabinu, nie wspominając o innych rodzajach pocisków - dodał rozmówca PAP.

Innym wytłumaczeniem wskazanym przez eksperta jest obawa, że w bezpośredniej bliskości granic Polski i Litwy istnieje o wiele większa szansa na inwigilację manewrów różnymi metodami radioelektronicznymi przez NATO.

Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

Intensywna rozbudowa kompleksu w Osipowiczach

Analityk wskazał również na fakt, że od pewnego czasu na Białorusi jest rozmieszczona broń atomowa, właśnie w głębi kraju. - Może chodzić o zorganizowanie ćwiczeń polegających na ochronie tych instalacji atomowych - wyjaśnił Fedorowicz i dodał, że z jakiegoś powodu ostatnio intensywnie rozbudowywana jest infrastruktura w Osipowiczach.

Jak wykazało śledztwo Radia Swaboda, czyli białoruskiego oddziału Radia Wolna Europa, przeprowadzone między innymi w oparciu o materiały amerykańskiej firmy Planet Labs, zajmującej się satelitarnym obrazowaniem Ziemi, od początku agresji na Ukrainę w Osipowiczach w obwodzie mohylewskim bardzo intensywnie rozbudowywany jest kompleks wojskowy - między innymi koszary, magazyny i hangary.

Zdaniem ekspertów, z którymi konsultowali się dziennikarze śledczy Radia Swaboda, może to być infrastruktura związana z systemami Iskander-M (pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu zdolnymi do przenoszenia głowic jądrowych). Od listopada 2024 roku zarówno Łukaszenka, jak i Putin wspominają też o możliwości rozmieszczenia na Białorusi systemu Oriesznik.

Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

"Psychoza" w białoruskim społeczeństwie

Fedorowicz zaznaczył, że Moskwa nie może pozwolić sobie na nieprzeprowadzenie tych manewrów, a ich stosunkowo skromna skala wcale nie znaczy, że nie osiągnie swoich celów.

Zapad-2025, jak wskazał ekspert, są tym, czym powinny być ćwiczenia - mają pozwolić Rosji i Białorusi utrzymać wartość bojową wojsk. - Żołnierz, który nie jest "pod karabinem", siedzi w koszarach, kopie kamienie i pije piwo. Natomiast manewry to już nie zabawa w planowanie na papierze, lecz realni żołnierze w realnym terenie - wyjaśnił.

Zdaniem Krzysztofa Fedorowicza konsekwencje tych ćwiczeń wcale nie muszą objawić się natychmiast. - Mamy w Europie taki sposób myślenia, że jak są ćwiczenia, no to zaraz po nich coś się stanie. Tymczasem ich efekt może być widoczny na przykład wiosną przyszłego roku, na przykład w formie kolejnej ofensywy w Ukrainie. Tak, jak to się odbyło w przypadku sprowadzenia sił na Zapad-2021, które to siły zostały już na Białorusi, żeby wziąć udział w inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku - przypomniał ekspert.

Jego zdaniem chodzi również o utrzymanie napięcia w białoruskim społeczeństwie. Jak wyjaśnił, od kilku miesięcy w kraju tym panuje psychoza. Łukaszenka mówi, że co prawda sami nikogo nie napadną, ale szykują się do wojny. Przeciętny człowiek żyje w przeświadczeniu, że lada chwila Białoruś zostanie zaatakowana.

Ćwiczenia Zapad-2025
Ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

Manewry jako narzędzie presji w sprawie obwodu królewieckiego

W ocenie eksperta tegoroczne manewry Zapad mogą też posłużyć za narzędzie nacisku, żeby spróbować wymóc na Polsce i Litwie ułatwienia w tranzycie pomiędzy obwodem królewieckim a Rosją kontynentalną. Obecnie jest on możliwy tylko dla nielicznych obywateli posiadających paszport biometryczny. Reszcie pozostaje lecący naokoło, przez Sankt Petersburg, samolot. To wielka niedogodność dla mieszkańców i hamulec gospodarczy obwodu.

Dla Rosji obwód królewiecki to de facto arsenał rakiet i broni jądrowej, od pewnego czasu powstaje tam, w lesie koło Czerniachowska, olbrzymi kompleks anten i radarów umożliwiających prowadzenie nasłuchu nawet pomiędzy kontynentami.

- Może do tego posłużyć na przykład prowokacja polegająca na tym, że na przykład 20 żołnierzy przejdzie Przesmykiem Suwalskim, a Kreml puści w świat przekaz, że wszystkie te zabezpieczenia, zaminowanie i monitoring tego skrawka ziemi są niewiele warte - wyjaśnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2556367821
28 września. Wybory, które "zdecydują o bezpieczeństwie całej Europy"
Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską
Uwolnieni więźniowie o tym, co przeżyli. "Świat nie rozumie, jaka jest skala okrucieństwa"
Manewry białorusko-rosyjskie Zapad.
Litwa wzmacnia ochronę granic. "Prawdopodobieństwo naruszenia i prowokacji"
Polska i Świat

Kreml może liczyć na odwrócenie uwagi od Mołdawii

Jak podkreślił Krzysztof Fedorowicz, Zapad-2025 mają przede wszystkim służyć odwróceniu uwagi od czegoś innego. Stanowić zasłonę dymną dla innych działań Kremla. - Nie zapominajmy, że Rosja ma bardzo długą granicę z Finlandią. Jakaś udana akcja dywersyjna przeprowadzona w Finlandii czy Szwecji i nagłośniona w przestrzeni medialnej pozwoliłoby Rosji pokazać, że wejście tych państw do NATO nic im nie dało - wskazał ekspert.

Krzysztof Fedorowicz uważa, że manewry mogą posłużyć też za próbę odwrócenia uwagi od wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które mają się odbyć 28 września, a zatem niedługo po ćwiczeniach. - Tam sytuacja jest na ostrzu noża. Nie chcę być złym prorokiem, ale prorosyjskie siły mogą je wygrać. Mam wrażenie, że zostało to pomyślane tak, żeby świat patrzył na Białoruś, żeby w Mołdawii siły mające ingerować w proces wyborczy, mogły spokojnie wykonać swoją robotę - przestrzegł ekspert.

Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku i uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 roku. Od tamtej pory odbywają się co 4 lata. Tegoroczne ćwiczenia mają zostać przeprowadzone na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.

OGLĄDAJ: Tusk: w związku z ćwiczeniami Zapad w nocy z czwartku na piątek zamkniemy granicę z Białorusią
pc

Tusk: w związku z ćwiczeniami Zapad w nocy z czwartku na piątek zamkniemy granicę z Białorusią

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
BiałoruśRosjaWojsko rosyjskieNATOobronnośćUkrainaWojna w UkrainieMołdawia
Czytaj także:
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Zatrzymanie na lotnisku. Policja: ukradł samochód premiera
Trójmiasto
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Walki o Kupiańsk i nieczynny gazociąg. Rosjanie sięgają po sprawdzoną taktykę
Świat
Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
METEO
Posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek na posiedzeniu sejmowej komisji
Sejm odrzucił zgłoszonych przez PiS kandydatów na sędziów TK
Polska
Magda zmarła dwie godziny po wypadku
"Zaczęłam krzyczeć do telefonu 'Madzia', ale ona już nie odpowiadała"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
40 sekund gry i koniec. Niecodzienne sceny w tenisowym Szczecin Open
Najnowsze
shutterstock_2138962781
Śmierć polskiego turysty na wyspie w archipelagu Madery
Świat
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek
Sędzia o stosowaniu Pegasusa: niedopuszczalne
Polska
Prokurator Ostrowski w rozmowie z Martą Gordziewicz
Wszczął śledztwo w sprawie "zamachu stanu". Jest wniosek do sądu dyscyplinarnego
Polska
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Trump wyśle wojsko do kolejnego miasta
Świat
Posiedzenie ONZ
W ONZ o Polsce, "Wielki Bu" zatrzymany, nowy szef NIK
Polska
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
METEO
Rada Bezpieczeństwa
"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"
Świat
Przedstawiciel Ukrainy
Ambasador Ukrainy: Rosja pluje nam w twarz, a my udajemy, że pada deszcz
Świat
imageTitle
Piątek bohaterem w Katarze. Pierwsze gole, od razu hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Poznaniu. Gol z przewrotki i kontra zaskoczyły Lecha
Najnowsze
imageTitle
Koniec polskiej dominacji w mistrzostwach świata juniorów
Najnowsze
imageTitle
Były mistrz świata przypomniał sobie o wygrywaniu
EUROSPORT
Marcin Bosacki
"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"
Świat
shutterstock_2506976947
Samolot lecący do Warszawy zderzył się z ptakami
Świat
39 min
Ursula von der Leyen
Rzeczywistość jest bezlitosna. Europejczycy nie przywykli do takich diagnoz
Szczyt Europy
Posiedzenie ONZ
Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA
Świat
imageTitle
Wielki mecz Turków. Będzie hit w finale EuroBasketu
EUROSPORT
praca pracownik fabryka shutterstock_732352393
Zmiany w naliczaniu stażu pracy
BIZNES
imageTitle
Trudna sytuacja Polaków w Pucharze Davisa
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Pół miliarda złotych do wygrania. Potężna kumulacja
BIZNES
Posiedzenie ONZ
"Pierwszy raz" powtórzone trzykrotnie. W ONZ o wtargnięciu dronów
Świat
Giorgio Armani
Giorgio Armani z zaskakującym testamentem
BIZNES
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica