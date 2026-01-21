Logo strona główna
Świat

Zabójca byłego premiera Shinzo Abego skazany na dożywocie

pap_20220708_0FN
Proces zabójcy premiera Shinzo Abe
Źródło: ENEX/JP TBS
Japoński sąd okręgowy w Narze skazał w środę na karę dożywotniego pozbawienia wolności mężczyznę oskarżonego o zastrzelenie byłego premiera Japonii Shinzo Abego - podała telewizja NHK. Do zamachu doszło 8 lipca 2022 roku podczas wiecu wyborczego. Zabójstwo polityka wstrząsnęło Japonią, gdzie przemoc z użyciem broni palnej jest rzadkością. Sprawa rzuciła też światło na wpływową sektę religijną.

Prokuratura, żądając najwyższego wymiaru kary, podkreślała w mowie końcowej, że atak był "niezwykle poważnym incydentem, bezprecedensowym w powojennej historii" kraju. Argumentowano przy tym, że trudna sytuacja życiowa oskarżonego, 45-letniego Tetsui Yamagamiego, miała "niezwykle ograniczony wpływ" na jego brutalne działania.

Przewodniczący składu sędziowskiego Shinichi Tanaka orzekł karę zgodną z wnioskiem prokuratury. Uznał, że skonstruowana przez oskarżonego broń, której użył w zamachu, w świetle prawa klasyfikowana jest jako pistolet, a czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa nielegalnego wystrzału z broni palnej.

Proces sprawcy zabójstwa

Według relacji CNN, setki osób ustawiły się w kolejce przed sądem w Narze, aby móc być świadkami rozprawy. Urzędnicy musieli uciec się do losowania, aby przydzielić ograniczoną liczbę miejsc.

Yamagami przyznał się do winy już pierwszego dnia procesu. Zeznał, że motywem zbrodni miała być zemsta na Kościele Zjednoczeniowym. Matka sprawcy przekazała tej grupie religijnej ogromne darowizny, doprowadzając rodzinę do ruiny finansowej. Zabójca wierzył, że Abe był kluczowym ogniwem łączącym świat japoński polityki z tą organizacją. Obrona wnioskowała o 20 lat więzienia, twierdząc, że Yamagami był ofiarą zaniedbań i "przemocy religijnej", i zasługuje na szansę w postaci resocjalizacji.

Mówi o "matce uwikłanej w grupę religijną". Dlaczego zabił byłego premiera?
Zamach na Shinzo Abego

8 lipca 2022 roku 67-letni Abe został śmiertelnie postrzelony w miejscowości Nara na zachodzie kraju, podczas wiecu wyborczego swojej Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD). Napastnik zbliżył się do polityka od tyłu i oddał do niego dwa strzały z samodzielnie wykonanej, dwulufowej broni. Mimo natychmiastowej interwencji służb Abe zmarł w miejscowym szpitalu uniwersyteckim z powodu utraty krwi. Morderca nie próbował uciekać z miejsca zdarzenia i został szybko obezwładniony.

Tetsuya Yamagami po oddaniu strzałów został szybko obezwładniony.
Tetsuya Yamagami po oddaniu strzałów został szybko obezwładniony.
Źródło: The Asahi Shimbun/PAP/EPA

Shinzo Abe był najdłużej urzędującym premierem w historii Japonii. Zrezygnował ze stanowiska premiera w 2020 roku z powodów zdrowotnych. Nadal jednak był aktywny politycznie i miał ogromny wpływ na sytuację w kraju.

Jego śmierć zapoczątkowała wewnętrzne śledztwo w PLD, które ujawniło kontakty ponad 100 parlamentarzystów z kontrowersyjnym Kościołem Zjednoczeniowym, co zachwiało zaufaniem społecznym do rządu.

W teorii japońskie prawo dopuszcza zwolnienie warunkowe, ale w praktyce wnioski rozpatrywane są najwcześniej po 30 latach odbywania kary, a ze względu na rygorystyczne kryteria wyrok dożywocia niemal zawsze kończy się śmiercią skazanego w więzieniu.

pc

Autorka/Autor: az

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: The Asahi Shimbun/PAP/EPA

