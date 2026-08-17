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Świat

Wypadek autokaru na Węgrzech. MSZ zapowiada powrót pierwszych poszkodowanych do Polski

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski zapowiada powrót rannych Polaków z Węgier do Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
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W poniedziałek wieczorem z Węgier do Polski wyleci samolot z pacjentami poszkodowanymi w wypadku polskiego autokaru - przekazał wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski, który przybył do węgierskiego szpitala Nyiregyhaza. Jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, "to będzie około 20 osób". Poszkodowani trafili do czterech różnych szpitali. Placówka w Miszkolcu, gdzie jest dziewięciu Polaków, opublikowała oświadczenie informujące o stanie ich zdrowia.

- Transport pacjentów do Polski odbędzie się dzisiaj w godzinach wieczornych - powiedział wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski, który przybył do węgierskiego szpitala Nyiregyhaza. Przebywają tam poszkodowani w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę.

Zajączkowski o transporcie poszkodowanych Polaków do kraju

Jak mówił, "jeśli chodzi o liczbę pacjentów, o liczbę osób do transportu, jesteśmy w trakcie ustalania". - Poszkodowani znajdują się w czterech różnych miastach, w czterech różnych szpitalach. Dopiero po odwiedzinach wszystkich czterech szpitali będziemy w stanie powiedzieć, ile to jest osób - przekazał Zajączkowski.

Poza Nyiregyhazą, poszkodowani trafili do szpitali w Debreczynie, Egerze i Miszkolcu. Jak przekazała po godz. 12 wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, „została podjęta decyzja o transporcie 22 osób do Polski, do Rzeszowa”. - Wiemy, które osoby nie potrzebują hospitalizacji i będą przetransportowane do domu, a które wymagają dalszej hospitalizacji w naszych szpitalach - powiedziała.

- Lekarze przeprowadzają rozmowy i z lekarzami węgierskimi, i z samymi poszkodowanymi.  Na tej podstawie będzie podjęta decyzja, czy poszkodowany nadaje się do transportu lotniczego dzisiaj, czy też musi pozostać nieco dłużej tutaj na Węgrzech - mówił Zajączkowski.

Jak przekazała po godzinie 12 wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, w szpitalach będą musiały zostać cztery osoby.

Zajączkowski przekazał, że lot do Polski odbędzie się z Budapesztu lub Debreczyna. - Zastanawiamy się, jak to od strony logistycznej zorganizować. To jest też kwestia tego, gdzie nam się najszybciej uda zgromadzić chorych ze wszystkich czterech miejsc, w których się znajdują - powiedział. - Natomiast chciałbym uspokoić, jaka by to nie była liczba osób, dla wszystkich znajdzie się miejsce na pokładzie samolotu. Pod opieką medyczną, bo to jest istota całej tej operacji - zaznaczył.

Jak wskazał, w szpitalu w Nyiregyhazie przebywają dwie osoby "nienadające się do transportu lotniczego w pozycji siedzącej". - Wymagają one specjalnego transportu medycznego w odpowiednich warunkach, w pozycji leżącej - powiedział wiceminister.

Szłapka: możliwe wysłanie specjalnych samolotów do najciężej rannych

- W pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w takim stanie, że transport nie zagraża ich zdrowiu - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej w Warszawie. Jak zaznaczył, samolot będzie miał lądowanie w Rzeszowie. - Tak, żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji mogły bliżej domu taką pomoc mieć udzieloną - mówił Szłapka. 

- Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa CASA - zapowiedział rzecznik rządu. Co z najbardziej poszkodowanymi? - Dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót CASĄ byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego - powiedział Szłapka. Jak zaznaczył, samoloty te "są wyposażone w odpowiedni sprzęt, żeby takie osoby transportować".

Oświadczenie szpitala w Miszkolcu

O stanie zdrowia Polaków poszkodowanych w niedzielnym wypadku poinformował również Centralny Szpital Wojewódzki i Uniwersytecki Szpital Kliniczny w mieście Miszkolc.

Do szpitala przyjęto łącznie dziewięć osób. W najcięższym stanie jest dwóch pacjentów, którzy przebywają na Centralnym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. "Ich stan jest ciężki i zagrażający życiu, jednak obecnie stabilny" - informuje szpital. Jak dodano, "u obu pacjentów konieczna jest interwencja chirurgiczna".

Jedna osoba przebywa na oddziale neurochirurgii z urazem kręgosłupa. "Może on zostać przekazany do dalszego leczenia szpitalnego nawet jeszcze dzisiaj, a jego obecny stan pozwala na transport" - oświadczył szpital.

Pięciu pacjentów przebywa na oddziale traumatologii. Jak czytamy w oświadczeniu, "otrzymują oni leczenie odpowiednie do rodzaju i stopnia ciężkości odniesionych obrażeń". Dziewiąta osoba, która trafiła w niedzielę do placówki opuściła ją "po udzieleniu jej pomocy w trybie ambulatoryjnym".

Ustalają przyczynę katastrofy

Około godziny 1 w niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier, niedaleko miejscowości Mezokeresztes, autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów, którzy wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, oraz dwóch kierowców.

W niedzielę potwierdzono tożsamość sześciu ofiar wypadku - przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, gdyż to właśnie z tego województwa była większość pielgrzymów. W poniedziałek Kubas-Hul poinformowała, że potwierdzono tożsamość łącznie siedmiu ofiar.

Przyczyna katastrofy nie została jeszcze ostatecznie ustalona. Attila Janasóczki, rzecznik komendy policji komitatu Borsod-Abauj-Zemplen, przekazał portalowi 24.hu, że według wstępnych ustaleń kierujący mógł zasnąć. Śledczy wciąż jednak wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Zbierają między innymi materiał potrzebny do odtworzenia przebiegu wypadku. Dopiero po tym będzie możliwe ustalenie, dlaczego doszło do tej tragedii.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WęgryWypadekMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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