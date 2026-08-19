Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Centra danych dla AI jak odpady jądrowe. Obawy wśród republikanów

|
Platforma Nvidia Rubin
AI wymknęła się spod kontroli. "Człowiek jest słabym ogniwem"
Źródło wideo: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Budowa kolejnych centrów danych dla AI budzi w USA tak duży sprzeciw lokalnych społeczności, że może wpłynąć na wyniki listopadowych wyborów - pisze serwis Axios powołując się na poufną notatkę senatorów Partii Republikańskiej.

Senatorowie partii Republikańskiej w prywatnej notce skierowanej do czołowych firm z branży AI ostrzegli, że niechęć wyborców wobec planów budowy kolejnych centrów danych może przekreślić szanse tej partii w nadchodzących wyborach - wynika z publikacji serwisu Axios.

Centra danych "centralnym elementem kampanii"

W notatce opisanej przez Axios, Narodowy Komitet Senacki Republikańskiej Partii Republikańskiej stwierdza, że demokraci uczynili centra danych "centralnym elementem" swojej kampanii przeciwko republikańskiemu senatorowi ze stanu Ohio, Jonowi Hustedowi. W materiałach wyborczych kolportowanych przez Demokratów, wspierający budowę centrów danych Husted, nazywany jest "twarzą tej branży".

Notatka kończy się konstatacją, że strategia demokratów działa. Ich kandydat w Ohio, Sherrod Brown, prowadzi w sondażach różnicą 8 punktów procentowych,

"Jeśli Husted przegra, a wina spadnie na centra danych, politycy w całym kraju zwrócą to uwagę" - napisali autorzy notatki. To oznaczałoby, że politycy zaczną się dystansować od tego typu inwestycji, bez których z kolei branża AI nie będzie się rozwijać.

Centra danych jak składowiska odpadów atomowych

Jak pisze serwis Axios, republikanie chcą, żeby firmy z branży AI zrobiły co mogą, żeby zahamować falę społecznego sprzeciwu. Wewnętrze sondaże partii mają wskazywać, że sąsiedztwo centrów danych, ze względu na wysokie zużycie energii i wody i a jednocześnie niewielką liczbę tworzonych miejsc pracy jest przez wyborców traktowane z równie dużą niechęcią jak promieniotwórcze odpady z elektrowni jądrowych.

Giganci technologiczni gorączkowo próbują zorganizować kampanie medialne, by zneutralizować nieprzychylne opinie, zanim te ugruntują się na poziomie lokalnym a potem przeniosą na krajowy.

Pennsylwania nakłada bariery dla inwestycji w AI

Ale, jak pisze Axios, druga strona sporu nie śpi. Nawet politycy, którzy wcześniej popierali centra danych, w tym demokratyczny gubernator Pensylwanii Josh Shapiro, zaczęli je niedawno zwalczać. We wtorek Shapiro, przymierzany do kampanii prezydenckiej w 2028 roku, podpisał rozporządzenie nakładające bariery regulacyjne na budowę w jego stanie kolejnych centrów danych.

Obecnie w całych Stanach Zjednoczonych działa online ponad 4 tys. centrów danych, a kolejne 3 tys. jest w planach lub w realizacji.

Jen-Hsun Huang, prezes firmy Nvidia, producenta chipów wykorzystywanych przez centra obliczeniowe AI
Jen-Hsun Huang, prezes firmy Nvidia, producenta chipów wykorzystywanych przez centra obliczeniowe AI
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Republikanie twierdzą, że temat ten jest szczególnie istotny w silnie robotniczym Ohio, ponieważ stan ten realizuje kilka dużych projektów centrów danych. Wspólny projekt w tym stanie ogłosiły kilka dni temu potentat w produkcji półprzewodników Nvidia i OpenAI, jeden z liderów prac nad sztuczną inteligencją. Własne centra mają albo budują w tym stanie także Meta (właściciel Facebooka) i mniej znane firmy jak Vantage i QTS.

Źródło: Axios
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
pc
Najnowsze wydanie "Faktów"
TVN24
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
AISztuczna inteligencjacentra danychwybory cząstkowe
Radosław Omachel
Radosław Omachel
Zobacz także:
Niedobory paliw w Rosji
Niedobory paliw w Rosji. Stacje wprowadzają limity
Ze świata
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
"Ciut za mało", "szokująca propozycja" i "przypomina Polski Ład". Politycy o zmianach w podatkach
Z kraju
Media antyspołecznościowe
Popularna platforma zmienia sposób liczenia wyświetleń
Tech
Widok na Morze Południowochińskie w Hongkongu
Nowy plan Chin. Wzorują się na Ukrainie
Tech
GTA 6
GTA 6. Hakerzy chwalą się wielkim wyciekiem
Tech
Donald Tusk
Tusk o niespełnionej obietnicy wyborczej. "Tak bez tortur mogę przyznać"
Pieniądze
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
PIT 2027. Kto ma zyskać, kto stracić? Wyliczenia eksperta
Z kraju
Przed sądem w Oakland w Kalifornii rozpoczął się proces przeciwko firmie Meta
29 stanów kontra Meta. Ruszyła batalia sądowa
Tech
woda restauracja kawiarnia
Darmowa woda w restauracji. "Zwykła ludzka rzecz"
Łukasz Figielski
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
shutterstock_2747820233
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
Donald Tusk
Tusk: podwyższamy próg podatkowy
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Polacy mają coraz większe długi. "Zjawisko, które warto uważnie obserwować"
Z kraju
laptop, smartphone, AI, sztuczna inteligencja, IT, inżynier, programista
AI uciekła podczas testów. Poważne konsekwencje incydentu
Tech
Moskwa. Plac Czerwony
Blackout w Moskwie. Przerwy w dostawie prądu i internetu
Ze świata
Oddała oszustowi ponad 130 tys. zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dodatek do emerytury. Ważny komunikat ZUS
Dla seniora
Władimir Putin
Rosyjskie firmy odpowiedziały na apel Putina. Do budżetu trafiły miliardy
Ze świata
Donald Trump w Białym Domu
Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Lotnisko w Katanii
Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
Turystyka
euro jackpot
Do wygrania 130 milionów. Kumulacja w górę
Z kraju
Dariusz Standerski
"Dane nie krążą po sieci". Wiceminister o wycieku z MyDr
Z kraju
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Cyberatak na urząd. Wykradziono dane większości mieszkańców
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Setki skarg i kolejne kontrole. PIP sprawdza warunki zatrudnienia
Z kraju
shutterstock_2645052571 (1)
Seria pozwów i nowe zabezpieczenia. OpenAI zmienia ChatGPT
Tech
Snusy
Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Handel
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
Tech
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów
Turystyka
pole traktor shutterstock_2825376343
Rolnicy mają zyskać większą ochronę. Jest projekt ustawy
Z kraju
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica