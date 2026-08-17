Rzeszów Na miejsce katastrofy pojechał polski prokurator Martyna Sokołowska |

Prokuratura o polskim śledztwie w sprawie katastrofy autokaru Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

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Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w niedzielę na Węgrzech. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia na katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. W katastrofie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.

Krośnieńska prokuratura przekazała, że wycieczkę zorganizowało biuro pielgrzymkowo - turystyczne z Rymanowa Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej. Policjanci zabezpieczyli dokumentację w siedzibach obu tych firm.

Prokurator wystąpił również z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym o zabezpieczenie i przekazanie dokumentacji związanej z wypadkiem. Chodzi między innymi o listę pasażerów, dokumentację medyczną osób rannych, dokumentację dotyczącą ofiar śmiertelnych, wyniki sekcji zwłok, dokumentację i wyniki analizy pojazdu oraz materiały z przesłuchań świadków. Prokuratura oczekuje obecnie na przekazanie tych dokumentów przez stronę węgierską.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Prokuratura zwróciła się także o zgodę na udział polskiego prokuratora w oględzinach autokaru. Zgodę otrzymała. W poniedziałek rano na Węgry udali się prokurator, policjanci oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Na miejscu trwają obecnie czynności związane z wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności wypadku.

Zginęło 12 osób

Do katastrofy doszło w niedzielę (16 sierpnia) około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski - 57 pasażerów oraz dwóch kierowców wracających z Bośni i Hercegowiny. Byli to głównie mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz dwie osoby z województwa małopolskiego. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 pasażerów odniosło ciężkie obrażenia. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, przebywają w czterech węgierskich szpitalach.