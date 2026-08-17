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Na miejsce katastrofy pojechał polski prokurator

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Prokuratura o polskim śledztwie w sprawie katastrofy autokaru
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
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Krośnieńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło na Węgrzech. Na miejsce pojechał polski prokurator, który weźmie udział w ponownych oględzinach autokaru.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w niedzielę na Węgrzech. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia na katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. W katastrofie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.

Krośnieńska prokuratura przekazała, że wycieczkę zorganizowało biuro pielgrzymkowo - turystyczne z Rymanowa Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej. Policjanci zabezpieczyli dokumentację w siedzibach obu tych firm. 

Prokurator wystąpił również z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym o zabezpieczenie i przekazanie dokumentacji związanej z wypadkiem. Chodzi między innymi o listę pasażerów, dokumentację medyczną osób rannych, dokumentację dotyczącą ofiar śmiertelnych, wyniki sekcji zwłok, dokumentację i wyniki analizy pojazdu oraz materiały z przesłuchań świadków. Prokuratura oczekuje obecnie na przekazanie tych dokumentów przez stronę węgierską.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Prokuratura zwróciła się także o zgodę na udział polskiego prokuratora w oględzinach autokaru. Zgodę otrzymała. W poniedziałek rano na Węgry udali się prokurator, policjanci oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Na miejscu trwają obecnie czynności związane z wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności wypadku.

Zginęło 12 osób

Do katastrofy doszło w niedzielę (16 sierpnia) około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski - 57 pasażerów oraz dwóch kierowców wracających z Bośni i Hercegowiny. Byli to głównie mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz dwie osoby z województwa małopolskiego. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 pasażerów odniosło ciężkie obrażenia. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, przebywają w czterech węgierskich szpitalach.

Źródło: tvn24.pl
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Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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