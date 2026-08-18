Świat Produkcja pocisków do Patriotów w Polsce? "Kwestia miesiąca, dwóch" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Wiceszefowa MON o Patriotach: zaproponowałam produkcję we współpracy z USA i Ukrainą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: U.S. Army

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Pod koniec lipca wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała Stanom Zjednoczonym, że Polska może rozpocząć produkcję rakiet do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą.

We wtorek przekazała, że Waszyngton poważnie rozważa tę propozycję. Jak mówiła w radiu TOK FM, we wtorek planowane są "rozmowy w Warszawie ze stroną amerykańską na ten temat".

Sobkowiak-Czarnecka dodała też, iż "nie jest żadną tajemnicą", iż w sprawie możliwej produkcji rakiet do wyrzutni Patriot Polska "przede wszystkim" rywalizuje ze stroną niemiecką.

- My wszystkie te opcje dzisiaj kładziemy na stole. Ja myślę, że sama decyzja to jest kwestia miesiąca, dwóch. To jest coś, co się rozstrzygnie w tym roku, bo problem jest narastający - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka. Jak mówiła, czas oczekiwania zależy między innymi od tego, czy ewentualna fabryka miałaby powstawać "od zera", czy też dostosowane zostałyby już funkcjonujące zakłady.

"Temat produkcji Patriotów na Ukrainie całkowicie już upadł"

Wiceministra przekazała też, że temat utworzenia fabryki pocisków do Patriotów na Ukrainie "całkowicie już upadł". Rozważany ma być obecnie pomysł przeniesienia jej zamiast tego do Polski. Przypomniała, że prezydent Donald Trump podczas szczytu w Ankarze deklarował chęć dania licencji na produkcję pocisków do Patriotów w Ukrainie.

- Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny (…). Prezydent Trump zmienił zdanie. Już wprost mówi o tym, że o produkcji pocisków do Patriotów na Ukrainie nie ma mowy - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceministra wskazała na dwie główne przyczyny, dla których Waszyngton rozważa w tym momencie głównie Polskę i Niemcy. Pierwszą z nich jest "możliwość produkowania pocisków na terenie UE".

Po drugie, mówiła Sobkowiak-Czarnecka, "Amerykanie wprost mówią o tym", że ich przemysł zbrojeniowy "nie jest w stanie nastarczyć na sam popyt amerykański". Wpływ na to ma między innymi sytuacja na Bliskim Wschodzie. - Obecnie większość świata, w sprawie pocisków do Patriotów, wisi, mówiąc kolokwialnie, na produkcji amerykańskiej - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.