Takimi dronami Rosjanie zabijali cywilów. W środku części z Indii

"Niestety, znajdujemy indyjskie części w rosyjskich dronach uderzeniowych. Te drony są wykorzystywane na froncie i przeciwko cywilom" - napisał we wtorek w Telegramie Jermak. Doprecyzował, że te z tych komponentów składają się zwłaszcza drony Shahed/Gerań.

Polityk podkreślił, że należy uniemożliwić Rosji dostęp do części z innych krajów, by powstrzymać zabijanie Ukraińców. "Zakup rosyjskich surowców energetycznych to również finansowanie wojny, co nie przyczynia się do pokoju" - wskazał Jermak.

Ukraina zwróciła się do Indii i UE w sprawie dronów

Szef kancelarii prezydenckiej w Kijowie dodał do swego wpisu odnośnik do artykułu w gazecie "Hindustan Times", która napisała, że Ukraina formalnie zwróciła się do rządu Indii i do Unii Europejskiej w związku z komponentami do dronów, produkowanymi lub montowanymi w Indiach.

Chodzi o komponenty wykorzystywane w zaprojektowanych przez Iran dronach typu Shahed, które montowane są w Rosji i szeroko używane do ataków na cele w Ukrainie.

