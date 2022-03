Atak Rosji na Ukrainę. Reuters: pożar w elektrowni atomowej w Zaporożu

19 Sekretarz stanu USA Antony Blinken opublikował w czwartek wieczorem na Twitterze skierowane do Ukraińców przesłanie. - Ukraińcy, pozwólcie, że powiem wprost, jesteście inspiracją dla świata. Odczuwamy to w każdym zakątku globu. Widzimy waszą niesamowitą odwagę, opór i determinację i to nas inspiruje. Ale to również czas, by wzmocnić naszą wiarę, a wy odnawiacie naszą wiarę w demokrację, w wolność, w triumf pokoju nad agresją, zwycięstwo dobra nad złem - powiedział Blinken w nagraniu. - Pokazujecie to całemu światu, a świat jest z wami. Zachowajcie wiarę - my zrobimy to samo. I ostatecznie i wy, i my zwyciężymy – dodał.