Joe Biden będzie rozmawiał z przywódcami NATO i UE, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą

Kumoch we wtorek w radiowej Trójce mówił, że "Polska opowiada się za tym, żeby wspierać Ukrainę pomocą materialną". - Ukraina toczy poważna bitwę i tej bitwy nie może przegrać. Jesteśmy tego bardzo świadomi i wspieramy obronę Ukrainy - podkreślił. W jego ocenie wśród przywódców państw Zachodu "jest pełna świadomość tego, że Ukraina tej wojny przegrać nie może". - Nie istnieje coś takiego jak kompromis z Putinem, rysowanie granic na mapie danego państwa. To by rozpaliło całą Europę. Ukraina musi tę wojnę wygrać i Zachód musi w tym pomóc. Jeżeli tego nie zrobi, to będą kolejne ofiary rosyjskiej agresji - stwierdził.