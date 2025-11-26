Logo strona główna
Świat

Wprowadzili kobietobójstwo do prawa karnego, grozić będzie za nie dożywocie

Protest po śmierci Pameli
Włochy, 31.10. Mężczyzna zaatakował byłą żonę na stacji benzynowej
Źródło: Carabinieri Napoli
We Włoszech zatwierdzono nowe prawo, które wprowadza kategorię kobietobójstwa. Za jego popełnienie grozić będzie dożywocie. Nowa ustawa to odpowiedź na serię zabójstw oraz aktów przemocy wobec kobiet w kraju. Według statystyk we Włoszech co trzy dni dochodzi do kobietobójstwa.
Kluczowe fakty:
  • Ustawę wprowadzającą kategorię kobietobójstwa poparło w izbie niższej włoskiego parlamentu 237 osób.
  • Kara dożywocia przewidziana jest dla każdego, kto powoduje śmierć kobiety z powodu dyskryminacji i nienawiści oraz w wyniku kontroli i dominacji.
  • Za kobietobójstwo uznano także zbrodnię w wyniku odmowy kobiety wobec nawiązania relacji lub jej utrzymania i ograniczenia jej indywidualnej wolności.
  • W kraju jednocześnie trwa debata na temat edukacji seksualnej w szkołach.

Włoski parlament zatwierdził we wtorek ustawę wprowadzającą kobietobójstwo do prawa karnego i przewidującą za nie karę dożywotniego pozbawienia wolności. Głosowanie odbyło się w dzień ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Na mocy nowego przepisu kara dożywocia przewidziana jest dla każdego, kto powoduje śmierć kobiety z powodu dyskryminacji i nienawiści oraz w wyniku kontroli i dominacji. Za kobietobójstwo uznano także zbrodnię w wyniku odmowy kobiety wobec nawiązania relacji lub jej utrzymania i ograniczenia jej indywidualnej wolności.

Co trzeci dzień ktoś chce tu zabić kobietę. "A teraz dajcie mi dożywocie"
Co trzeci dzień ktoś chce tu zabić kobietę. "A teraz dajcie mi dożywocie"

Wanda Woźniak

W ramach ustawy wprowadzono również surowsze środki mające zapobiegać innym przestępstwom powiązanym z płcią, takim jak stalking czy pornografia zemsty, czyli sytuacja, w której intymne nagrania lub zdjęcia kobiet są udostępniane bez ich zgody.

Meloni o "ważnym sygnale"

W ostatecznym głosowaniu w Izbie Deputowanych ustawa uzyskała poparcie ze strony centroprawicowej większości oraz centrolewicowej opozycji. Jak pisze BBC, "za ustawą zagłosowało wszystkich 237 posłów", a na wynik zareagowano brawami.

Ustawę poparł też rząd premier Giorgii Meloni. - To ważny sygnał spójności świata polityki przeciwko barbarzyństwom przemocy wobec kobiet - oświadczyła szefowa rządu, która wyraziła satysfakcję z przyjęcia nowego prawa.

Meloni we wtorek podkreślała również: - Podwoiliśmy finansowanie ośrodków i schronisk dla ofiar przemocy, uruchomiliśmy infolinię alarmową i wdrożyliśmy innowacyjne działania edukacyjne i podnoszące świadomość. To konkretne kroki naprzód, ale na tym nie poprzestaniemy. Musimy robić o wiele więcej, każdego dnia.

Centrolewicowa opozycja, która poparła ustawę, zwróciła uwagę, że rząd skupia się na kryminalnym aspekcie problemu, a pomija podziały ekonomiczne i kulturowe.

Sprawa "dzieci z lasu" wywołała szok we Włoszech. Meloni zabrała głos

Sprawa "dzieci z lasu" wywołała szok we Włoszech. Meloni zabrała głos

Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje

Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje

Martyna Sokołowska

Krajowa debata o patriarchalnej kulturze

Nowe prawo to odpowiedź na serię zabójstw oraz aktów przemocy wobec kobiet w kraju. Jedną z kluczowych spraw, która wywołała społeczne oburzenie we Włoszech, było morderstwo studentki Giulii Cecchettin w 2023 roku przez jej byłego chłopaka. Przyczyniło się ono do debaty na temat przemocy wobec kobiet w patriarchalnej kulturze.

Pogrzeb Giulii Cecchettin
Pogrzeb Giulii Cecchettin
Źródło: PAP/EPA/NICOLA FOSSELLA

Dziennik "Corriere della Sera" opublikował wtedy list starszej siostry Cecchettin, Eleny, w którym stwierdziła, że mężczyźni dopuszczający się przemocy wobec kobiet są rezultatem "patriarchatu i kultury gwałtu". Pisała w nim również o zbrodni kobietobójstwa, którą nazwała "zbrodnią państwową" oraz powiązaną z władzą. Zaapelowała o edukację w tej sprawie.

Dożywocie za śmierć 22-letniej Giulii. Finał sprawy, która wstrząsnęła Włochami
Dożywocie za śmierć 22-letniej Giulii. Finał sprawy, która wstrząsnęła Włochami

Na 106 zabójstw kobiet 62 popełnili partnerzy lub byli partnerzy

W związku z obchodzonym we wtorek Międzynarodowym Dniem na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet podane zostały dane włoskiego Instytutu Statystycznego Istat, wskazujące, że we Włoszech w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku dokonano 76 zbrodni na kobietach. W 2024 roku na 106 zabójstw kobiet 62 popełnili partnerzy lub byli partnerzy.

Jednocześnie w kraju trwa debata na temat edukacji seksualnej i emocjonalnej w szkołach jako sposobie zapobiegania przemocy ze względu na płeć. Rząd zaproponował ustawę, która zakazałaby edukacji seksualnej i emocjonalnej dla uczniów szkół podstawowych i wymagałaby wyraźnej zgody rodziców na takie lekcje w szkołach średnich. Rządząca koalicja broni tego stanowiska twierdząc, że ma chronić dzieci przed aktywizmem ideologicznym, natomiast partie opozycyjne i aktywiści określili projekt ustawy jako "średniowieczny" - pisze CNN.

OGLĄDAJ: Schuchardt o roli przemocowego Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt

Schuchardt o roli przemocowego Grzegorza: bywało, że miałem dość

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: CNN, Corriere della Sera, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Prima Bergamo

