Pitbull ugryzł w twarz dwuletniego chłopca

Pitbull zaatakował i ugryzł w twarz dwuletniego chłopca we włoskiej prowincji Imperia - informują tamtejsze media. Dziecko trafiło do szpitala. Lekarze oceniają jego stan jako "ciężki", ale niezagrażający życiu. Jak reagować w razie ataku agresywnego psa?

Zdarzenie miało miejsce we wtorek około godziny 15.00 w miejscowości Vallecrosia w prowincji Imperia na zachodzie Włoch. Pitbull rzucił się na będącego pod opieką matki dwuletniego chłopca i ugryzł go w twarz, kiedy ten pobiegł w stronę wchodzącego do domu partnera kobiety, zarazem właściciela psa - podał dziennik "Corriere della Sera", powołując się na wstępne ustalenia władz. Okoliczności ataku są badane w ramach dochodzenia.