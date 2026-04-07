Świat

J.D. Vance na Wegrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent Stanów Zjednoczonych"

J.D. Vance i Viktor Orban
Viktor Orban o spotkaniu z J.D. Vancem. "To najsilniejszy kraj na świecie"
Pomogę, jak tylko mogę panu premierowi Viktorowi Orbanowi, gdy wchodzi teraz w okres wyborczy - powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance na wspólnej konferencji z szefem węgierskiego rządu. Zapewniał, że nie złożył wizyty, aby "Węgrzy go słuchali" oraz zwrócił się do "biurokratów w Brukseli".

J.D. Vance wraz z żoną Ushą Vance - zaledwie kilka dni przed zaplanowanymi na 12 kwietnia wyborami parlamentarnymi na Węgrzech - rozpoczęli dwudniową wizytę w Budapeszcie. Na lotnisku powitał ich między innymi szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

Następnie wiceprezydent USA spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Później zabrał głos na wspólnej konferencji prasowej, w czasie której podziękował węgierskiemu narodowi za jego przyjęcie. Jak zaznaczył, prezydent USA Donald Trump jest wielkim przyjacielem Orbana i mocno go wspiera.

Vance ocenił też, że oba państwa są w stanie "zrobić wspaniałe rzeczy". - Pomogę, jak tylko mogę, panu premierowi, gdy wchodzi teraz w okres wyborczy - dodał.

Przekonywał też, że "oczywiście nie jest tak, że jest tutaj po to, żeby Węgrzy go słuchali". - Ale chcę wysłać sygnał, zwłaszcza do biurokratów w Brukseli, którzy zrobili wszystko, co tylko można, żeby powstrzymać Węgrów, ponieważ nie podoba im się lider, który tych właśnie obywateli wspiera - mówił wiceprezydent USA.

- Powód, dla którego jesteśmy tutaj i dla którego wysłał mnie tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych jest taki, że uważam, że mieszanie się biurokratów w Brukseli jest absolutnie niegodne. Ja nie powiem Węgrom, jak mają głosować - powiedział.

O godzinie 17 zaplanowany jest wiec, na którym mają zabrać głos Vance i Orban.

- Ta wizyta wyraźnie pokazuje, że w relacjach amerykańsko-węgierskich nastał nowy złoty wiek - powiedział Szijjarto po wylądowaniu Vance'a. Dodał wówczas, że węgierscy przywódcy będą rozmawiać z wiceprezydentem USA o migracji, bezpieczeństwie globalnym oraz współpracy gospodarczej i energetycznej.

Wcześniej przedwyborczego poparcia Orbanowi przy kilku okazjach udzielił prezydent USA Donald Trump, a w lutym wizytę na Węgrzech złożył sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Oświadczenie tuż przed wizytą. "To jest nasz kraj"
Oświadczenie tuż przed wizytą. "To jest nasz kraj"

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 procent wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 procent. Z kolei środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 procent zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 procent.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

