Trump spotka się z Xi. "Chciałbym, aby Chiny pomogły"

Głównym celem podróży Donalda Trumpa jest spotkanie z chińskim przywódcą. Rozmowy, zaplanowane na 30 października w Korei Południowej na marginesie forum Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, będą dotyczyć napięć handlowych między mocarstwami. Będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu.

- Chciałbym, aby Chiny pomogły nam w sprawie Rosji - oświadczył prezydent, cytowany przez agencję Reutera. Chciałbym, aby Chiny nam pomogły - podkreślił.

Trump: bardzo dobrze dogaduję się z Kim Dzong Unem

Zapytany przez reporterów na pokładzie Air Force One o możliwość spotkania z Kim Dzong Unem, Trump odparł: "Chciałbym, on wie, że tam jedziemy".

Dodał, że poinformowano stronę północnokoreańską o jego wizycie. Podkreślił również dobre relacje z północnokoreańskim przywódcą, z którym ostatni raz spotkał się w 2019 roku, podczas swojej pierwszej kadencji. - Bardzo dobrze się z nim dogaduję - stwierdził prezydent.

W planach spotkanie Trumpa z nową premier Japonii

Harmonogram azjatyckiej wizyty obejmuje również Malezję i Japonię.

W Kuala Lumpur prezydent USA weźmie udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Z kolei w Tokio spotka się z zaprzysiężoną w tym tygodniu nową premier Japonii, Sanae Takaichi, z którą – jak sam Trump stwierdził – ma "fantastyczne relacje".

Takaichi jest protegowaną zamordowanego premiera Shinzo Abego, który nazywany był "zaklinaczem Trumpa", ponieważ jako jeden z nielicznych światowych liderów potrafił skutecznie nawigować w zmiennym stylu dyplomacji Trumpa podczas jego pierwszej kadencji w Białym Domu.

