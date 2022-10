Księżna Kate przekonuje w nowej kampanii: "Uzależnienie nie jest wyborem. Nikt nie postanawia, że się uzależni"

Żona następcy tronu, księżna Kate, przemówiła w sprawie osób zmagających się z uzależnieniami. W nagraniu, stanowiącym część kampanii "Taking Action on Addiction", zwróciła uwagę na brak społecznego zrozumienia dla choroby, jaką jest uzależnienie. "Wiem, że to nie wybór. Ale powrót do zdrowia jest możliwy" - zaznaczyła.

- Uzależnienie (...) może dotknąć każdego, niezależnie od jego wieku, płci czy narodowości. (...) Nikt nie postanawia, że się uzależni - mówi w opublikowanym 28 października w serwisie YouTube wideo księżna. - Pragnę przekazać wyrazy mojego wsparcia tym, którzy wciąż cierpią - dodała.

Księżna Kate wspiera uzależnionych

Księżna Walii zwróciła uwagę na brak zrozumienia ze strony innych, z którym również mierzą się osoby uzależnione. - Jako społeczeństwo, musimy zrozumieć, że jedynym sposobem na pomoc tym, którzy cierpią, jest próba zrozumienia co spowodowało, że osoby te stały się uzależnione. (Musimy - red.) wykazać się empatią i współczuciem dla ich zmagań - podkreśliła.

- Uzależnienie nie jest wyborem. Nikt nie postanawia, że się uzależni. Chcę byście wiedzieli, że to poważna choroba. Proszę, nie pozwólcie, by wstyd powstrzymywał was przed skorzystaniem z pomocy, której potrzebujecie - tymi słowami księżna Kate zwróciła się bezpośrednio do osób zmagających się z uzależnieniem.

Księżna Kate została patronką The Forward Trust w czerwcu 2021 roku. Jak zaznaczono na stronie internetowej organizacji, pomoc przez nią oferowana nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia mentalnego. The Forward Trust zapewnia także wsparcie podczas poszukiwania pracy czy miejsca zamieszkania. Organizacja dba także o rodziny uzależnionych - pomaga im "odzyskać kontrolę nad swoim życiem, a także odnowić kontakt z bliskimi i utrzymać zdrowe relacje z rodziną".

Księżna Walii porównywana do księżnej Diany

"Oprócz wypełniania królewskich obowiązków (...) Jej Królewska Wysokość poświęca swój czas na wspieranie licznych organizacji charytatywnych (...)." - napisano o księżnej na oficjalnej stronie brytyjskiej rodziny królewskiej. Swym patronatem Kate obejmuje kilkadziesiąt organizacji - zarówno tych, które działają na terenie Wielkiej Brytanii, jak i międzynarodowych.

Obecna Księżna Walii często porównywana jest do Księżnej Diany, która przed 25 laty nosiła ten sam tytuł. Brak szlacheckiego pochodzenia, a także zdolność do przyciągania zainteresowania ze strony mediów to jedne z czynników, które sprawiły, że księżne przy rozmaitych okazjach są ze sobą zestawiane. Brytyjska prasa często zwraca także uwagę na podobieństwo ich stylizacji, a nawet gestów. Księżna Kate, niczym niegdyś Lady Di, angażuje się także w liczne inicjatywy, mające na celu pomoc dzieciom.

"Zaobserwowałam, że problemy takie jak bezdomność, uzależnienie czy kłopoty ze zdrowiem psychicznym są często powodowane ciężkim dzieciństwem. Zaobserwowałam jednak też, jak pozytywne czynniki (...) we wczesnych latach życia, mogą odgrywać krytyczną rolę w kształtowaniu przyszłości" - powiedziała Księżna Kate, cytowana przez Pałac Buckingham.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY W POLSCE? Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, również dot. uzależnień, pod tym linkiem znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

