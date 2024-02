Królowa Kamila o samopoczuciu Karola

Podczas rozmowy na koncercie charytatywnym w katedrze w Salisbury w południowej Anglii Kamila powiedziała, że Karol był poruszony wyrazami wsparcia, jakie do niego dotarły ze strony obywateli.

- Jak na te okoliczności, radzi sobie wyjątkowo dobrze – stwierdziła Kamila. – Jest wzruszony wszystkimi listami i wiadomościami, które zewsząd do niego dotarły. To go bardzo podnosi na duchu – dodała.