"Flagowy program propagandy Orbana" znika z anteny

Stacja TV2 pracuje nad nową ofertą programową zakresu informacji i rozrywki z powodu "erozji marki 'Tenyek'" - poinformował w oświadczeniu dyrektor stacji Miklos Vaszily.

Dodał, że celem TV2 jest nadawanie informacji "spełniających standardy profesjonalizmu" za pośrednictwem nowo wprowadzonych marek i po "wyciągnięciu niezbędnych wniosków". Vaszily nie sprecyzował, kiedy zostanie wyemitowane ostatnie wydanie programu "Tenyek".

Węgierskie media zauważyły, że po przegranej w wyborach Viktora Orbana ze stacji zniknęło już kilka postaci silnie związanych z prorządową linią TV2.

Znika "okręt flagowy propagandy ery Orbana"

Emisję "Tenyek" rozpoczęto w 1997 roku, kiedy uruchomiono stację TV2. W ostatnich latach telewizja i sam program informacyjny były krytykowane za agresywną prorządową propagandę i kampanie oszczerstw wymierzone w opozycję.

Przyszły premier Węgier Peter Magyar, w reakcji na informację o wycofaniu programu, nazwał go "najbardziej haniebnym w historii węgierskich mediów" i "okrętem flagowym propagandy ery Orbana".

Kierowana przez Magyara opozycyjna Tisza, wygrywając w wyborach z 12 kwietnia, zakończyła 16-letnie rządy Viktora Orbana. Ugrupowanie Magyara zdobyło 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, co daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

