Młodzież wita papieża Leona XIV na rzymskim kampusie Tor Vergata Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Około miliona osób uczestniczyło w spotkaniu z papieżem Leonem XIV na rzymskim kampusie Tor Vergata.

Papież wygłosił orędzie na Światowy Dzień Młodzieży.

Leon XIV zaapelował do młodych, aby nie podążali za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić.

Wybrany w maju papież Leon XIV podziękował w orędziu młodym ludziom za ich obecność latem tego roku na Jubileuszu Młodzieży z okazji Roku Świętego. Uczestniczyło w nim około miliona osób.

Napisał: "Postarajmy się, aby spotkanie jubileuszowe nie pozostało wydarzeniem odosobnionym, ale stało się dla każdego z was krokiem naprzód w życiu chrześcijańskim i silną motywacją do wytrwania w dawaniu świadectwa wiary".

Leon XIV zwrócił uwagę na to, że świadectwa chrześcijańskiego nie należy mylić z propagandą ideologiczną. Jest to, wyjaśnił, prawdziwe źródło przemiany wewnętrznej i społecznej wrażliwości, "poruszenie wobec dyskryminacji i niesprawiedliwości, pragnienie prawdy i piękna, radości i pokoju".

Jezus - dodał papież - "nie chce, abyśmy byli sługami czy aktywistami jakiejś partii: wzywa nas, abyśmy byli z nim jako przyjaciele, aby nasze życie zostało odnowione".

Leon XIV: nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić

"Świadectwo chrześcijańskie nie jest głoszeniem samych siebie ani celebracją naszych duchowych czy moralnych zdolności" - podkreślił.

Leon XIV zwrócił się też do młodzieży, argumentując: "Nasze najgłębsze pytania nie znajdują ani wysłuchania, ani odpowiedzi w niekończącym się scrollingu – przewijaniu ekranu telefonu komórkowego, które przykuwa uwagę, pozostawiając umysł znużonym, a serce pustym".

Papież Leon XIV Źródło: VATICAN MEDIA/PAP/EPA

Zaapelował do młodych ludzi, by byli misjonarzami Chrystusa w świecie. "Wielu waszych rówieśników jest narażonych na przemoc, zmuszonych do używania broni, do rozłąki z bliskimi, do migracji i ucieczki. Wielu z nich nie ma dostępu do edukacji i innych dóbr podstawowych" – stwierdził.

"Wszyscy oni dzielą z wami poszukiwanie sensu i towarzyszącą mu niepewność, uciążliwość związaną z rosnącą presją społeczną lub zawodową, trudności w radzeniu sobie z kryzysami rodzinnymi, bolesne poczucie braku perspektyw, wyrzuty sumienia z powodu popełnionych błędów" - podkreślił.

Papież przestrzegł: "Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić: organizujcie się raczej, aby usuwać nierówności oraz pojednać spolaryzowane i uciskane społeczności".

