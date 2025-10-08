Logo strona główna
Świat

Papież do młodzieży: nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić

Papież Leon XIV
Młodzież wita papieża Leona XIV na rzymskim kampusie Tor Vergata
Źródło: Reuters
Watykan opublikował papieskie orędzie na Światowy Dzień Młodzieży, który będzie w tym roku obchodzony na poziomie diecezjalnym 23 listopada. Organizujcie się, aby usuwać nierówności oraz pojednać spolaryzowane i uciskane społeczności – zaapelował do młodzieży papież Leon XIV.
Kluczowe fakty:
  • Około miliona osób uczestniczyło w spotkaniu z papieżem Leonem XIV na rzymskim kampusie Tor Vergata.
  • Papież wygłosił orędzie na Światowy Dzień Młodzieży.
  • Leon XIV zaapelował do młodych, aby nie podążali za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić.

Wybrany w maju papież Leon XIV podziękował w orędziu młodym ludziom za ich obecność latem tego roku na Jubileuszu Młodzieży z okazji Roku Świętego. Uczestniczyło w nim około miliona osób.

Napisał: "Postarajmy się, aby spotkanie jubileuszowe nie pozostało wydarzeniem odosobnionym, ale stało się dla każdego z was krokiem naprzód w życiu chrześcijańskim i silną motywacją do wytrwania w dawaniu świadectwa wiary".

Papież spotkał się z młodzieżą z całego świata. Tak go powitali
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papież spotkał się z młodzieżą z całego świata. Tak go powitali

Leon XIV zwrócił uwagę na to, że świadectwa chrześcijańskiego nie należy mylić z propagandą ideologiczną. Jest to, wyjaśnił, prawdziwe źródło przemiany wewnętrznej i społecznej wrażliwości, "poruszenie wobec dyskryminacji i niesprawiedliwości, pragnienie prawdy i piękna, radości i pokoju".

Jezus - dodał papież - "nie chce, abyśmy byli sługami czy aktywistami jakiejś partii: wzywa nas, abyśmy byli z nim jako przyjaciele, aby nasze życie zostało odnowione".

Leon XIV: nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić

"Świadectwo chrześcijańskie nie jest głoszeniem samych siebie ani celebracją naszych duchowych czy moralnych zdolności" - podkreślił.

Leon XIV zwrócił się też do młodzieży, argumentując: "Nasze najgłębsze pytania nie znajdują ani wysłuchania, ani odpowiedzi w niekończącym się scrollingu – przewijaniu ekranu telefonu komórkowego, które przykuwa uwagę, pozostawiając umysł znużonym, a serce pustym".

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV
Źródło: VATICAN MEDIA/PAP/EPA

Zaapelował do młodych ludzi, by byli misjonarzami Chrystusa w świecie. "Wielu waszych rówieśników jest narażonych na przemoc, zmuszonych do używania broni, do rozłąki z bliskimi, do migracji i ucieczki. Wielu z nich nie ma dostępu do edukacji i innych dóbr podstawowych" – stwierdził.

"Wszyscy oni dzielą z wami poszukiwanie sensu i towarzyszącą mu niepewność, uciążliwość związaną z rosnącą presją społeczną lub zawodową, trudności w radzeniu sobie z kryzysami rodzinnymi, bolesne poczucie braku perspektyw, wyrzuty sumienia z powodu popełnionych błędów" - podkreślił.

Papież przestrzegł: "Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić: organizujcie się raczej, aby usuwać nierówności oraz pojednać spolaryzowane i uciskane społeczności".

pc

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: VATICAN MEDIA/PAP/EPA

