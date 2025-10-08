- Około miliona osób uczestniczyło w spotkaniu z papieżem Leonem XIV na rzymskim kampusie Tor Vergata.
- Papież wygłosił orędzie na Światowy Dzień Młodzieży.
- Leon XIV zaapelował do młodych, aby nie podążali za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić.
Wybrany w maju papież Leon XIV podziękował w orędziu młodym ludziom za ich obecność latem tego roku na Jubileuszu Młodzieży z okazji Roku Świętego. Uczestniczyło w nim około miliona osób.
Napisał: "Postarajmy się, aby spotkanie jubileuszowe nie pozostało wydarzeniem odosobnionym, ale stało się dla każdego z was krokiem naprzód w życiu chrześcijańskim i silną motywacją do wytrwania w dawaniu świadectwa wiary".
Leon XIV zwrócił uwagę na to, że świadectwa chrześcijańskiego nie należy mylić z propagandą ideologiczną. Jest to, wyjaśnił, prawdziwe źródło przemiany wewnętrznej i społecznej wrażliwości, "poruszenie wobec dyskryminacji i niesprawiedliwości, pragnienie prawdy i piękna, radości i pokoju".
Jezus - dodał papież - "nie chce, abyśmy byli sługami czy aktywistami jakiejś partii: wzywa nas, abyśmy byli z nim jako przyjaciele, aby nasze życie zostało odnowione".
Leon XIV: nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić
"Świadectwo chrześcijańskie nie jest głoszeniem samych siebie ani celebracją naszych duchowych czy moralnych zdolności" - podkreślił.
Leon XIV zwrócił się też do młodzieży, argumentując: "Nasze najgłębsze pytania nie znajdują ani wysłuchania, ani odpowiedzi w niekończącym się scrollingu – przewijaniu ekranu telefonu komórkowego, które przykuwa uwagę, pozostawiając umysł znużonym, a serce pustym".
Zaapelował do młodych ludzi, by byli misjonarzami Chrystusa w świecie. "Wielu waszych rówieśników jest narażonych na przemoc, zmuszonych do używania broni, do rozłąki z bliskimi, do migracji i ucieczki. Wielu z nich nie ma dostępu do edukacji i innych dóbr podstawowych" – stwierdził.
"Wszyscy oni dzielą z wami poszukiwanie sensu i towarzyszącą mu niepewność, uciążliwość związaną z rosnącą presją społeczną lub zawodową, trudności w radzeniu sobie z kryzysami rodzinnymi, bolesne poczucie braku perspektyw, wyrzuty sumienia z powodu popełnionych błędów" - podkreślił.
Papież przestrzegł: "Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić: organizujcie się raczej, aby usuwać nierówności oraz pojednać spolaryzowane i uciskane społeczności".
Autorka/Autor: asty/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: VATICAN MEDIA/PAP/EPA