W Kolumbii rozbił się samolot. Nikt nie przeżył

Na pokładzie samolotu, który wystartował z przygranicznego miasta Cucuta i miał wylądować w oddalonej o około 200 kilometrów miejscowości Ocana, było 13 pasażerów i dwóch członków załogi.
"Lot NSE 8849, obsługujący trasę Cucuta-Ocana, który wystartował około 11:42 i miał wylądować około 12:05, zgłosił ostatni kontakt z kontrolą ruchu lotniczego o godzinie 11:54 dzisiaj" - poinformowały linie lotnicze Satena w oświadczeniu. Według kolumbijskich władz natychmiast uruchomiono procedury bezpieczeństwa i poszukiwawcze.
Agencja prasowa Reuters, powołując się na źródła w siłach powietrznych i lokalnych mediach, przekazała wieczorem, że służby odnalazły wrak samolotu. Nikt nie przeżył.
Obszar, gdzie aktywne są grupy zbrojne
Gazeta "El Tiempo" poinformowała, że na pokładzie samolotu znajdowali się deputowany Diogenes Quintero i Carlos Salcedo, kandydat do Kongresu przed wyborami w marcu.
Przedstawiciele Quintero poinformowali w oświadczeniu, że nie mieli kontaktu z politykiem ani jego asystentką, Natalią Acostą Salcedo, od czasu startu samolotu. "Modlimy się teraz za naszych przyjaciół" - czytamy w oświadczeniu wydanym przed ogłoszeniem informacji o odnalezieniu wraku.
Do katastrofy doszło w górzystym terenie porośniętym liśćmi koki, surowcem do produkcji kokainy, gdzie działają nielegalne grupy zbrojne, takie jak Narodowa Armia Wyzwolenia (ELN) i frakcja dysydencka Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC).
