- Obecny polski rząd przejął władzę na skutek spisku Unii Europejskiej, a teraz celem Brukseli stał się on i jego gabinet w Budapeszcie - taką opinię wyraził Viktor Orban. Zdaniem premiera Węgier szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber chcą, by jego Fidesz stracił władzę na Węgrzech. Po 14 latach rządów jego partia w ostatnim sondażu wyborczym wypadła gorzej niż opozycja.

W czasie cotygodniowego wywiadu dla węgierskiego radia państwowego Orban zasugerował, że polski rząd wraz z premierem Donaldem Tuskiem został "zainstalowany" przez Unię Europejską, co - jego zdaniem - było częścią spisku mającego na celu usunięcie poprzedniego prawicowego gabinetu.

- To nie jest już nawet tajny spisek przeciwko Węgrom , ale jawny i ogłoszony plan - stwierdził Orban na antenie państwowego nadawcy. - To samo stało się w Polsce. Polacy również poszli własną drogą, również wybrali niezależną politykę migracyjną, genderową i gospodarczą - oznajmił premier Węgier.

Kto odegrał "kluczową rolę"

- Tak właśnie nasz przyjaciel Tusk został premierem Polski. Ten sam scenariusz jest obecnie realizowany w odniesieniu do Węgier - zasugerował Orban. W tym kontekście porównał Unię Europejską do Związku Sowieckiego. - Oni będą nad tym pracować. Potrzebują (na Węgrzech - red.) marionetkowego rządu. Powiedzmy to otwarcie - każde imperium jest takie. Sowieci byli właśnie tacy - czyż nie? - przekonywał Orban.