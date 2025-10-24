Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Do niszczenia i likwidacji kartelów narkotykowych". USA wysyłają lotniskowiec

USS Gerald R. Ford pap_20250912_03T
Statek zaatakowany przez siły USA (nagranie z września)
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone wysyłają do walki z gangami narkotykowymi lotniskowcową grupę uderzeniową Geralda R. Forda - przekazał w piątek rzecznik Pengatonu. W jej skład wchodzi najnowszy i największy lotniskowiec marynarki wojennej USA.
Kluczowe fakty:

"W celu wsparcia dyrektywy Prezydenta o likwidacji Transnarodowych Organizacji Przestępczych i zwalczaniu narkoterroryzmu w obronie ojczyzny, Minister Wojny (Pete Hegseth) skierował lotniskowcową grupę uderzeniową Geralda R. Forda i wysłał eskadrę lotnictwa transportowego do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych (USSOUTHCOM)" - napisał w piątkowym oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego rozciąga się na wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej poza Meksykiem.

Parnell zapowiedział, że zwiększenie obecności sił USA "wzmocni i poszerzy istniejące zdolności do zwalczania handlu narkotykami oraz do niszczenia i likwidacji kartelów narkotykowych".

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford
Źródło: Lise Aserud/NTB/PAP/EPA

Operacje lądowe. Zapowiedź prezydenta

Do ogłoszenia decyzji dochodzi dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział uderzenia przeciwko kartelom na lądzie oraz po 10. już śmiertelnym ataku na motorówkę podejrzaną o przewożenie narkotyków u wybrzeży Wenezueli.

Trump stwierdził jednak, że nie będzie wnosić o formalne wypowiedzenie wojny, kiedy zapowiadał użycie siły na lądzie. - Nie sądzę, żebyśmy koniecznie domagali się wypowiedzenia wojny. Myślę, że po prostu będziemy zabijać ludzi. Okej? Zabijemy ich. Będą, no wiecie, martwi - powiedział prezydent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wyśledzimy, wytropimy, zabijemy". Uderzyli dzięsiąty raz

"Wyśledzimy, wytropimy, zabijemy". Uderzyli dzięsiąty raz

Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"

Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"

Trump walczy z przemytnikami narkotyków

Choć Trump nie sprecyzował, gdzie zamierza uderzyć, to w przeszłości mówił, że może przeprowadzić ataki przeciwko gangom wewnątrz Wenezueli. Większość ataków na łodzie, które miały przewozić narkotyki, przeprowadzono nieopodal wybrzeży tego kraju. Administracja Trumpa oskarża przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków.

Dopytywany później, czy planowane operacje zakończą się rozmieszczeniem wojsk USA na terytorium obcych krajów, Trump nie odpowiedział, lecz wymienił Meksyk i Kolumbię jako państwa mające szczególne problemy.

- Kolumbia to melina narkotykowa i tak jest od dawna. Mamy tam teraz kiepskiego przywódcę, złego faceta, bandytę, produkują kokainę na niespotykaną dotąd skalę, a potem sprzedają ją i nie ujdzie im to na sucho już długo - zapowiedział Trump. - Kolumbia jest bardzo zła. Meksykiem rządzą kartele - mówił.

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford
Źródło: NTB/PAP/EPA

USS Gerald R. Ford to najnowszy i największy lotniskowiec amerykańskiej marynarki wojennej. Przy wyporności ponad 100 tys. ton zabiera na pokład ponad 75 samolotów bojowych. Podobnie jak inne jednostki tej klasy, operuje wspólnie z okrętami eskorty i zaopatrzenia. Zazwyczaj w skład takiego zgrupowania wchodzi kilka niszczycieli lub fregat, często wzmocnionych krążownikiem i okrętami podwodnymi. Towarzyszą im okręty logistyczne. Łącznie na pokładach takiego zgrupowania może znajdować się nawet 8 tys. żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lise Aserud/NTB/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
PentagonUSANarkotykiWenezuelaKaraiby
Czytaj także:
imageTitle
UEFA nie pozostała obojętna. Gole Polaka wśród nominowanych
EUROSPORT
pap_20251010_1KN
Putin "ukrywa tę sytuację"
BIZNES
imageTitle
Triumfator Ligi Mistrzów będzie trenował Polaków. Rekordowe zarobki
EUROSPORT
imageTitle
Autor dryblingu "diabolo" nie żyje. Zainspirował kolejne pokolenia
EUROSPORT
36 min
pc
"Bomba z opóźnionym zapłonem" dla Rosji
Rozmowy na szczycie
Brejza Woś
"Co trzeba mieć w głowie?" Brejza z Wosiem wymienili się zawiadomieniami
Polska
Wypadek podczas Rajdu Wisły
Poważny wypadek w Rajdzie Wisły. Jedna osoba trafiła do szpitala
EUROSPORT
imageTitle
Pobito rekord frekwencji na meczu polskich piłkarek
EUROSPORT
Silny wiatr, porywy, wichura, podmuchy
Powrót wichur. Gdzie się ich spodziewać
METEO
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
WARSZAWA
pc
Poseł Konfederacji o PiS: idą w kierunku przypieczętowania ruiny państwa
Polska
24 1955 nowoczesna-0004
To koniec Nowoczesnej. Czas na "kolejny etap"
Polska
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek "jedyną osobą, która może to zrobić". A co "jeżeli sobie nie poradzi"?
Polska
imageTitle
Polski talent błyszczy w elicie. Kapitalne kwalifikacje Tomasiaka
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
"Aż nie chciało mi się wierzyć, że to powiedział"
Polska
Nowy Sącz
Zatrzymania w Nowym Sączu. Prokuratura Europejska o zarzutach dla sześciu osób
Kraków
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
METEO
Donald Tusk
Tusk o Kaczyńskim. "Sąsiadka mówi o takich..."
Polska
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Importowali rosyjską ropę na potęgę. Gigant zabiera głos w sprawie sankcji
BIZNES
imageTitle
Mistrzyni okradała członków kadry. "Nie potrafię wytłumaczyć swojego zachowania"
EUROSPORT
8 min
pc
"Fakty+". Tego nie było w telewizji
Fakty+
Spotkanie koalicji chętnych w Londynie
"Pokój rodzi się z wywierania presji". Spotkała się koalicja chętnych
Świat
sojA
Soja "głównym winowajcą" chorób jelit, depresji i Hashimoto? Eksperci komentują
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Trump górą w starciu gigantów. Ma pierwszy półfinał w sezonie
EUROSPORT
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
METEO
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
WARSZAWA
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Śmiertelny wypadek w zakładzie produkującym beton
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Chcą wyjaśnień od Piesiewicza. "Decyzja powinna zostać przedłożona zarządowi"
EUROSPORT
Dylan Earl i Jake Reeves
Na zlecenie Rosji podpalali magazyny. Zapadł wyrok
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica