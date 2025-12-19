Logo strona główna
Świat

Napisy na ciałach kobiet i wiele znanych osób. Ujawniono nowe zdjęcia Epsteina

Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali zdjęcia powiązane z Epsteinem
Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Nowe zdjęcia powiązane ze skazanym przestępcą finansowym Jeffrey'em Epsteinem opublikowali demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów. Przedstawiają między innymi młode kobiety pozujące ze znanymi osobami ze świata finansów czy polityki, a także cytaty z "Lolity" wypisane na ich ciałach.

Nie ustają naciski demokratów, mające na celu przyspieszenie ujawnienia akt powiązanych z przestępcą seksualnym, finansistą Jeffrey'em Epsteinem. 19 grudnia mija wyznaczony na to przez Departament Sprawiedliwości termin. Tymczasem w czwartek demokratyczni członkowie z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali ponad 60 kolejnych zdjęć z dotyczącej Jeffrey'a Epsteina bazy, która liczy łącznie 95 tysięcy fotografii.

Nowe zdjęcia Epsteina

Ujawnione zdjęcia nie mają dat ani podpisów i nie jest jasne, gdzie dokładnie zostały wykonane. Co przedstawiają? Są to między innymi zdjęcia ukazujące napisy na ciałach kobiet - cytaty z powieści Władimira Nabokova "Lolita", której akcja skupia się na obsesji czterdziestolatka na punkcie dorastającej dziewczynki. Według "New York Timesa" Epstein trzymał pierwszy egzemplarz tej powieści w swoim biurze w Nowym Jorku.

Zdjęcia opublikowane przez komisję ds. nadzoru Izby Reprezentantów 
Zdjęcia opublikowane przez komisję ds. nadzoru Izby Reprezentantów 
Źródło: House Oversight Democrats

Wśród świeżo opublikowanych fotografii pojawiają się także zdjęcia paszportów czy wymiany wiadomości w komunikatorze dotyczącej "wysyłania" kobiet, m.in. 18-latki, której szczegóły fizyczne i pochodzenie opisano od myślników. "Nie wiem, spróbuj wysłać kogoś innego. Mam znajomą skautkę, która wysłała mi dzisiaj kilka dziewczyn. Ale żąda tysiąca dolarów za każdą. Teraz wyślę wam dziewczyny. Może któraś będzie dobra dla J?" .Wiele szczegółów jest usuniętych.

Nowe zdjęcia powiązane z Epsteinem. Cytaty z "Lolity" i znane osoby w jego otoczeniu. Zdjęcia opublikowane przez komisję ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali zdjęcia powiązane z Epsteinem
Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali zdjęcia powiązane z Epsteinem
Źródło: House Oversight Democrats
Epstein Files
Epstein Files
Źródło: House Oversight Democrats
Zdjęcia powiązane z Epsteinem opublikowane przez komisję ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Zdjęcia powiązane z Epsteinem opublikowane przez komisję ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Źródło: Komisja ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Epstein Files
Epstein Files
Źródło: House Oversight Democrats
Epstein Files
Epstein Files
Źródło: House Oversight Democrats
Zdjęcia udostępnione w związku ze zbliżającą się publikacją akt Epsteina
Zdjęcia udostępnione w związku ze zbliżającą się publikacją akt Epsteina
Źródło: HOUSE_OVERSIGHT
Epstein Files
Epstein Files
Źródło: House Oversight Democrats
Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali zdjęcia powiązane z Epsteinem
Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali zdjęcia powiązane z Epsteinem
Źródło: House Oversight Democrats
Epstein Files
Epstein Files
Źródło: House Oversight Democrats
Epstein Files
Epstein Files
Źródło: House Oversight Democrats

Znane osoby w otoczeniu Epsteina

Inne zdjęcia przedstawiają Epsteina z filozofem i językoznawcą Noamem Chomskym, czy byłym doradcą Trumpa Stevem Bannonem. Na fotografiach pojawia się także Woody Allen, felietonista "New York Timesa", David Brooks czy Bill Gates pozujący z młodymi kobietami. Rzecznik Gatesa wielokrotnie zaprzeczał, by Epstein kiedykolwiek dla niego pracował. Sam miliarder przyznał, że spędzał z nim czas, aby szukać datków i kontaktów związanych ze swoją działalnością filantropijną, co, jak powiedział w 2021 roku, było "ogromnym błędem" - komentuje CBS News.

Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Źródło: House Oversight Democrats

- Demokraci z komisji nadzoru będą nadal publikować zdjęcia i dokumenty z archiwum Epsteina, aby zapewnić Amerykanom jawność - wyjaśniał w czwartek członek komisji ds. nadzoru, Robert Garcia. - Musimy położyć kres tuszowaniu sprawy przez Biały Dom, a Departament Sprawiedliwości musi natychmiast ujawnić akta Epsteina - zaznaczył.

Żadne ze świeżo opublikowanych ani wcześniej ujawnionych zdjęć nie wskazuje na udział którejś z osób sfotografowanych w działaniach Epsteina związanych z wykorzystywaniem kobiet. Republikanie, jak komentuje CNN, oskarżyli już członków Partii Demokratycznej o "wybiórcze wykorzystywanie zdjęć w celu stworzenia konkretnej narracji".

"Jestem OLBRZYMIIIIIII!". Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina 
Dowiedz się więcej:

"Jestem OLBRZYMIIIIIII!". Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina 

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CNN, The Guardian, BBC, The Hill, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: House Oversight Democrats

TAGI:
USAJeffrey EpsteinBill Gates
