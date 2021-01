Apel ambasady odrzucony. Do uwolnienia aktywistów wzywa sekretarz stanu

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał władze Chin do natychmiastowego uwolnienia dziesięciu aktywistów z Hongkongu. Zostali skazani w Shenzhen na kary od siedmiu miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności.

"USA zdecydowanie potępiają postępowanie sądu w Shenzhen i wzywają do bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia dziesięciu członków grupy, którzy zostali skazani na kary więzienia" - oznajmił Mike Pompeo w czwartkowym komunikacie.

Sąd w Shenzhen skazał w środę 10 działaczy z Hongkongu za nielegalne przekroczenie granicy. Zostali oni zatrzymani w sierpniu podczas próby ucieczki motorówką na Tajwan. Na wszystkich z nich ciążyły zarzuty związane z prodemokratycznymi protestami z 2019 roku, które regularnie przeradzały się w starcia z policją. Według chińskich władz oskarżeni przyznali się do winy. Na rozprawę w Shenzhen nie wpuszczono zagranicznych dziennikarzy ani dyplomatów.

"Hongkong był kwitnącym terytorium, dopóki Komunistyczna Partia Chin i jej lokalni poplecznicy nie zniszczyli jego rządów prawa i nie pozbawili wolności ludzi" - dodał Pompeo. "Reżim, który uniemożliwia swoim obywatelom, by mogli odejść, nie może pretendować do wielkości ani światowego przywództwa. To po prostu krucha dyktatura, która boi się własnego narodu" - podkreślił sekretarz stanu, cytowany przez agencję Reutera.