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Świat

Media komentują odcień włosów prezydenta USA

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Wysłannicy Donalda Trumpa z wizytą w Moskwie i Kijowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JIM WATSON/AFP/East News
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Uwagę amerykańskich mediów przyciągnęła zmiana wizerunku Donalda Trumpa. Jego charakterystyczny złocisty blond ustąpił miejsca ciemniejszemu odcieniowi, co natychmiast wywołało falę komentarzy. Pojawiło się nawet porównanie do jednego z odtwórców roli Jamesa Bonda.

Zdjęcia przedstawiające Donalda Trumpa po wyjściu z Air Force One na lotnisku w New Jersey są szeroko komentowane przez amerykańskie media. Tym razem zainteresowanie skupiło się na jego fryzurze, która od dekad jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów jego wizerunku. Jak zauważa stacja Fox News, charakterystyczne blond włosy Trumpa na najnowszych fotografiach wydają się "zauważalnie ciemniejsze".

Zaskoczenia nie krył były republikański kongresmen i krytyk Trumpa Adam Kinzinger. "To chyba żart" - skomentował na X nowe zdjęcie prezydenta. Zupełnie inaczej nowy wygląd oceniła Anne Lamott, pisarka i zwolenniczka ruchu MAGA. "Podoba mi się. Bardzo w stylu Pierce’a Brosnana" - stwierdziła, porównując prezydenta do aktora, który cztery razy wcielał się w rolę Jamesa Bonda.

Fryzura prezydenta budzi zainteresowanie od lat

Temat włosów Donalda Trumpa od dawna rozpala wyobraźnię komentatorów, a sam prezydent wielokrotnie odnosił się do spekulacji na ich temat. Ostatnio kilka dni temu. - Przez lata musiałem znosić ludzi, którzy mówili: "On nosi perukę". Ja nie noszę peruki - mówił w środę podczas konferencji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, wspominając wiec wyborczy sprzed dwóch lat. Podkreślił, że podczas tamtego wydarzenia silny wiatr rozwiał wszelkie wątpliwości. - Gdybym nosił perukę, nie utrzymałaby się długo na mojej głowie - cytują go media.

Donald Trump w Morristown, New Jersey. 4 września 2026
Donald Trump w Morristown, New Jersey. 4 września 2026
Źródło zdjęcia: JIM WATSON/AFP/East News

Już ponad dekadę temu, podczas jednego z wieców, demonstracyjnie pociągnął się za włosy przed zgromadzoną publicznością. - To moje włosy, przysięgam - zapewniał. W 2016 roku, gdy był gościem programu "The Tonight Show" sieci NBC, pozwolił znanemu komikowi Jimmy'emu Fallonowi potargać swoje włosy, by ten upewnił się, czy są prawdziwe.

Donald Trump w 2016 roku
Donald Trump w 2016 roku
Źródło zdjęcia: Evan El-Amin/Shutterstock

Na początku 2026 roku na łamach magazynu "New York Magazine" ukazał się artykuł poświęcony stanowi zdrowia prezydenta. Przytoczono w nim wypowiedź anonimowego członka personelu Białego Domu, który stwierdził, że "jedynym ustępstwem" Trumpa wobec jego wieku jest to, że już nie farbuje włosów na blond i ma teraz naturalny, siwy kolor.

Redagował AM

Źródło: Fox News, USA Today, The Independent
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Tagi:
USADonald TrumpMedia
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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