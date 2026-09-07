Świat Media komentują odcień włosów prezydenta USA Oprac. Ewa Żebrowska |

Wysłannicy Donalda Trumpa z wizytą w Moskwie i Kijowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: JIM WATSON/AFP/East News

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zdjęcia przedstawiające Donalda Trumpa po wyjściu z Air Force One na lotnisku w New Jersey są szeroko komentowane przez amerykańskie media. Tym razem zainteresowanie skupiło się na jego fryzurze, która od dekad jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów jego wizerunku. Jak zauważa stacja Fox News, charakterystyczne blond włosy Trumpa na najnowszych fotografiach wydają się "zauważalnie ciemniejsze".

Zaskoczenia nie krył były republikański kongresmen i krytyk Trumpa Adam Kinzinger. "To chyba żart" - skomentował na X nowe zdjęcie prezydenta. Zupełnie inaczej nowy wygląd oceniła Anne Lamott, pisarka i zwolenniczka ruchu MAGA. "Podoba mi się. Bardzo w stylu Pierce’a Brosnana" - stwierdziła, porównując prezydenta do aktora, który cztery razy wcielał się w rolę Jamesa Bonda.

"Trump is now a brunette!"



President Trump appears to be switching up his signature look, and social media is taking notice.



Trump stepped off Air Force One in New Jersey with his famously blond hair appearing noticeably darker, sparking a wave of speculation online over… pic.twitter.com/M1KLQYH9Vd — Fox News (@FoxNews) September 7, 2026 Rozwiń

Fryzura prezydenta budzi zainteresowanie od lat

Temat włosów Donalda Trumpa od dawna rozpala wyobraźnię komentatorów, a sam prezydent wielokrotnie odnosił się do spekulacji na ich temat. Ostatnio kilka dni temu. - Przez lata musiałem znosić ludzi, którzy mówili: "On nosi perukę". Ja nie noszę peruki - mówił w środę podczas konferencji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, wspominając wiec wyborczy sprzed dwóch lat. Podkreślił, że podczas tamtego wydarzenia silny wiatr rozwiał wszelkie wątpliwości. - Gdybym nosił perukę, nie utrzymałaby się długo na mojej głowie - cytują go media.

Donald Trump w Morristown, New Jersey. 4 września 2026 Źródło zdjęcia: JIM WATSON/AFP/East News

Już ponad dekadę temu, podczas jednego z wieców, demonstracyjnie pociągnął się za włosy przed zgromadzoną publicznością. - To moje włosy, przysięgam - zapewniał. W 2016 roku, gdy był gościem programu "The Tonight Show" sieci NBC, pozwolił znanemu komikowi Jimmy'emu Fallonowi potargać swoje włosy, by ten upewnił się, czy są prawdziwe.

Donald Trump w 2016 roku Źródło zdjęcia: Evan El-Amin/Shutterstock

Na początku 2026 roku na łamach magazynu "New York Magazine" ukazał się artykuł poświęcony stanowi zdrowia prezydenta. Przytoczono w nim wypowiedź anonimowego członka personelu Białego Domu, który stwierdził, że "jedynym ustępstwem" Trumpa wobec jego wieku jest to, że już nie farbuje włosów na blond i ma teraz naturalny, siwy kolor.

Redagował AM