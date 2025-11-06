Ogień przysłonił niebo. Świadkowie zobaczyli katastrofę kilkanaście metrów od siebie 

Kamera samochodowa uchwyciła moment rozbicia się samolotu firmy UPS w Louisville Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić

Do wypadku samolotu UPS doszło w środę tuż po opuszczeniu pasa startowego lotniska im. Muhammada Alego w Louisville. Jak wynika z opublikowanych filmów ze zdarzenia, jedno ze skrzydeł maszyny zapaliło się jeszcze podczas startu, po czym samolot uderzył w znajdujące się za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję.

W katastrofie zginęło trzech członków załogi samolotu, zaś reszta ofiar śmiertelnych znajdowała się w pobliżu lub w środku budynków, w które uderzono. Burmistrz Louisville Craig Greenberg przekazał, że liczba ofiar katastrofy wzrosła do 12.

Potężna eksplozja po rozbiciu się maszyny

Na jednym z opublikowanych nagrań z samochodowej kamery widać, jak maszyna gwałtownie obniża swój lot. Widać, że pod lewym skrzydłem brakuje jej silnika. Następnie samolot z impetem uderza w ziemię.

Kamera samochodowa uchwyciła moment uderzenia samolotu firmy UPS w ziemię Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić

W kolejnych sekundach dochodzi do potężnej eksplozji, w górę buchają kłęby czarnego dymu wymieszanego z kulą ognia. Kamera uchwyciła również, jak - tuż po katastrofie - z pobliskiego warsztatu samochodowego zaczynają uciekać ludzie.

Po rozbiciu się samolotu doszło do potężnej eksplozji Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić

Moment uderzenia samolotu i wielkiego wybuchu uchwyciła też kamera bezpieczeństwa serwisu samochodowego Kentucky Truck Parts and Service, który znajduje się tuż obok miejsca zdarzenia.

Kamera bezpieczeństwa serwisu samochodowego uchwyciła moment katastrofy samolotu firmy UPS Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Kentucky Truck Parts and Service

Jeden z pracowników serwisu samochodowego nagrał telefonem komórkowym czarne kłęby dymu, które unosiły się po rozbiciu się maszyny.

Jeden z pracowników serwisu samochodowego nagrał unoszące się kłęby dymu po katastrofie lotniczej Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Kentucky Truck Parts and Service

Rozbity samolot to McDonnell Douglas MD-11. Jego celem w dniu katastrofy było międzynarodowe lotnisko w Honolulu na Hawajach.

