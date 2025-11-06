Logo strona główna
Świat

Ogień przysłonił niebo. Świadkowie zobaczyli katastrofę kilkanaście metrów od siebie 

Po rozbiciu się samolotu firmy UPS doszło do potężnej eksplozji
Kamera samochodowa uchwyciła moment rozbicia się samolotu firmy UPS w Louisville
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić
Samolot transportowy UPS rozbił się tuż po starcie z lotniska Louisville w stanie Kentucky. Na nowych nagraniach widać moment, jak maszyna gwałtownie obniża swój lot i z impetem uderza w ziemię. W tragicznym zdarzeniu zginęło co najmniej 12 osób.

Do wypadku samolotu UPS doszło w środę tuż po opuszczeniu pasa startowego lotniska im. Muhammada Alego w Louisville. Jak wynika z opublikowanych filmów ze zdarzenia, jedno ze skrzydeł maszyny zapaliło się jeszcze podczas startu, po czym samolot uderzył w znajdujące się za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję.

W katastrofie zginęło trzech członków załogi samolotu, zaś reszta ofiar śmiertelnych znajdowała się w pobliżu lub w środku budynków, w które uderzono. Burmistrz Louisville Craig Greenberg przekazał, że liczba ofiar katastrofy wzrosła do 12.

Rośnie liczba ofiar katastrofy. Odnaleziono czarne skrzynki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rośnie liczba ofiar katastrofy. Odnaleziono czarne skrzynki

Potężna eksplozja po rozbiciu się maszyny

Na jednym z opublikowanych nagrań z samochodowej kamery widać, jak maszyna gwałtownie obniża swój lot. Widać, że pod lewym skrzydłem brakuje jej silnika. Następnie samolot z impetem uderza w ziemię.

Kamera samochodowa uchwyciła moment uderzenia samolotu firmy UPS w ziemię
Kamera samochodowa uchwyciła moment uderzenia samolotu firmy UPS w ziemię
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić

W kolejnych sekundach dochodzi do potężnej eksplozji, w górę buchają kłęby czarnego dymu wymieszanego z kulą ognia. Kamera uchwyciła również, jak - tuż po katastrofie - z pobliskiego warsztatu samochodowego zaczynają uciekać ludzie.

Po rozbiciu się samolotu doszło do potężnej eksplozji
Po rozbiciu się samolotu doszło do potężnej eksplozji
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić

Moment uderzenia samolotu i wielkiego wybuchu uchwyciła też kamera bezpieczeństwa serwisu samochodowego Kentucky Truck Parts and Service, który znajduje się tuż obok miejsca zdarzenia.

Kamera bezpieczeństwa serwisu samochodowego uchwyciła moment katastrofy samolotu firmy UPS
Kamera bezpieczeństwa serwisu samochodowego uchwyciła moment katastrofy samolotu firmy UPS
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Kentucky Truck Parts and Service

Jeden z pracowników serwisu samochodowego nagrał telefonem komórkowym czarne kłęby dymu, które unosiły się po rozbiciu się maszyny.

Jeden z pracowników serwisu samochodowego nagrał unoszące się kłęby dymu po katastrofie lotniczej
Jeden z pracowników serwisu samochodowego nagrał unoszące się kłęby dymu po katastrofie lotniczej
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Kentucky Truck Parts and Service

Rozbity samolot to McDonnell Douglas MD-11. Jego celem w dniu katastrofy było międzynarodowe lotnisko w Honolulu na Hawajach.

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: CNN, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić

