Ogień przysłonił niebo. Świadkowie zobaczyli katastrofę kilkanaście metrów od siebie 

Do wypadku samolotu UPS doszło w środę tuż po opuszczeniu pasa startowego lotniska im. Muhammada Alego w Louisville. Jak wynika z opublikowanych filmów ze zdarzenia, jedno ze skrzydeł maszyny zapaliło się jeszcze podczas startu, po czym samolot uderzył w znajdujące się za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję.
W katastrofie zginęło trzech członków załogi samolotu, zaś reszta ofiar śmiertelnych znajdowała się w pobliżu lub w środku budynków, w które uderzono. Burmistrz Louisville Craig Greenberg przekazał, że liczba ofiar katastrofy wzrosła do 12.
Potężna eksplozja po rozbiciu się maszyny
Na jednym z opublikowanych nagrań z samochodowej kamery widać, jak maszyna gwałtownie obniża swój lot. Widać, że pod lewym skrzydłem brakuje jej silnika. Następnie samolot z impetem uderza w ziemię.
W kolejnych sekundach dochodzi do potężnej eksplozji, w górę buchają kłęby czarnego dymu wymieszanego z kulą ognia. Kamera uchwyciła również, jak - tuż po katastrofie - z pobliskiego warsztatu samochodowego zaczynają uciekać ludzie.
Moment uderzenia samolotu i wielkiego wybuchu uchwyciła też kamera bezpieczeństwa serwisu samochodowego Kentucky Truck Parts and Service, który znajduje się tuż obok miejsca zdarzenia.
Jeden z pracowników serwisu samochodowego nagrał telefonem komórkowym czarne kłęby dymu, które unosiły się po rozbiciu się maszyny.
Rozbity samolot to McDonnell Douglas MD-11. Jego celem w dniu katastrofy było międzynarodowe lotnisko w Honolulu na Hawajach.
Autorka/Autor: kgr/akw
Źródło: CNN, PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved / Anela Hadžić