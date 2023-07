Sprzedał zwycięski los wart miliard dolarów. Sam też zarobił wielkie pieniądze

Właściciel sklepu, w którym sprzedano wart miliard dolarów zwycięski los na loterię Powerball, otrzyma od jej organizatora milion dolarów. Szczęśliwy kupon został zakupiony w niedużym markecie w centrum Los Angeles, odwiedzanym głównie przez lokalnych robotników. Prowadzący go Nabor Herrera w rozmowie ze stacją NBC zdradził, na co zamierza wydać te pieniądze.

W amerykańskiej loterii Powerball w środę wreszcie padła główna wygrana - miliard dolarów. To szósta co do wielkości kumulacja w amerykańskiej loterii i trzecia co do wielkości kumulacja w Powerball. Największa w historii gry liczbowej wygrana padła w zeszłym roku w Kalifornii i wyniosła 2,04 miliarda dolarów.