Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co widać na szyi Donalda Trumpa? Prezydencki lekarz zabrał głos

Donald Trump podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w Białym Domu, 2 marca 2026 r.
Trump o sierżancie Ollisie
Źródło: Reuters
Lekarz Donalda Trumpa odniósł się do zdjęć, na których widać "coś, co wygląda na czerwone plamy" na szyi. Jak stwierdził, to dlatego, że prezydent stosuje "bardzo popularny krem". Kwestia stanu zdrowia Trumpa, który skończy w tym roku 80 lat, wraca na pierwsze strony gazet od kilku miesięcy.

"Prezydent Trump stosuje na prawej stronie szyi bardzo popularny krem, który jest profilaktycznym środkiem do pielęgnacji skóry przepisanym przez lekarza Białego Domu" - przekazał osobisty lekarz Trumpa dr Sean Barbabella w oświadczeniu, które w poniedziałek przytoczył portal NBC News, wskazując na "coś, co wygląda na czerwone plamy" na szyi. "Prezydent stosuje tę kurację przez tydzień, a zaczerwienienie powinno utrzymywać się przez kilka tygodni" - dodał dr Barbabella.

Wyraźne zaczerwienienie na szyi amerykańskiego przywódcy widać na zdjęciach, które zrobiono podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w poniedziałek, a także na zdjęciach zrobionych podczas orędzia o stanie państwa w ubiegłym tygodniu. NBC News pisze o "czerwonej, podrażnionej skórze" prezydenta, a "Guardian" o "wysypce".

Lekarz Trumpa nie sprecyzował, o jaki krem chodzi ani dlaczego Trump go potrzebował.

Donald Trump podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w Białym Domu, 2 marca 2026 r.
Donald Trump podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w Białym Domu, 2 marca 2026 r.
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Jaki jest stan zdrowia Trumpa

Kwestia stanu zdrowia Trumpa, który skończy w tym roku 80 lat, wraca na pierwsze strony gazet od kilku miesięcy - a to za sprawą między innymi siniaków widocznych na dłoniach prezydenta czy z powodu jego senności podczas rozmaitych wydarzeń.

W styczniu amerykański prezydent udzielił wywiadu "New York Magazine", w którym zapewniał, że czuje się "tak samo, jak 40 lat temu". Magazyn zaznaczył, że w przestrzeni publicznej jest tak dużo sprzecznych dowodów, że każdy może dopasować coś do swoich poglądów dotyczących stanu zdrowia Trumpa. Z jednej strony amerykański przywódca zasypia na spotkaniach, z drugiej potrafił na nocnych wiecach mówić na stojąco przez ponad godzinę czy brać udział w wyczerpujących podróżach zagranicznych.

Barbabella od miesięcy utrzymuje, że Trump jest zdrowy. W grudniu napisał, że "ogólnie rzecz biorąc, [prezydent - red.] cieszy się doskonałym zdrowiem".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dłoń Trumpa przykuła uwagę. Głos z Białego Domu

Dłoń Trumpa przykuła uwagę. Głos z Białego Domu

37 min
"Osiem godzin? Ewidentnie do obalenia". Fakty i mity na temat snu

"Osiem godzin? Ewidentnie do obalenia". Fakty i mity na temat snu

Wywiad medyczny

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: NBC News, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpZdrowie
Czytaj także:
21-latek został tymczasowo aresztowany
Zaatakował kobietę maczetę i przekonywał, by tego nie zgłaszała
Poznań
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"
Świat
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Irańskie pociski spadły na Dubaj
Kilkuset Polaków opuściło Bliski Wschód. Tusk: są już w Polsce lub w drodze do Polski
Polska
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
BIZNES
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
METEO
Kierowca po wypadku wyszedł z samochodu i dalej próbował uciekać
Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem
Rzeszów
Teheran, Iran (03.03.2026)
Groźby z Iranu. "Każdy taki akt byłby uważany za współudział"
RELACJA
03 1150 kprm-0002
Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa
BIZNES
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona". Nie, to inny wybuch
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch
Gabriela Sieczkowska
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Bali się, że zacznie "sypać", wywieźli go do lasu i zabili
Poznań
Straż(zdjęcie ilustracyjne)
Strażak skazany za podżeganie do podpaleń aut kolegów z pracy
Wrocław
imageTitle
Amerykańska koszykarka wydalona z Polski. Prędko nie wróci
EUROSPORT
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
BIZNES
Potrącenie na przejściu dla pieszych
Była na pasach, wjechał w nią samochód. Nagranie
Katowice
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
WARSZAWA
molenda tacik bojan 03032026
"Czwarty stopień zagrożenia", "MSZ odradza przyjazd"
Świat
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Amerykanie ocenili działania Trumpa po ataku na Iran
Świat
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
WARSZAWA
Jechał 206 km/h autostradą A4
Jechał z prędkością 206 kilometrów na godzinę. To drogowy recydywista
Katowice
Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń
Mniej śmierci na polskich drogach. Sprawdziliśmy dlaczego
Filip Czekała
22-latek usłyszał zarzut zabójstwa młodej kobiety
Młoda kobieta zginęła od ciosów w szyję
Łódź
imageTitle
Nieustępliwość prawników i zawodnika zaowocowała przełomem. Siatkarz wraca do gry
EUROSPORT
shutterstock_1997141405
Zaczynają w wieku 15 lat, ale do osiemnastki nie dostaną pomocy. To u nas wciąż towar luksusowy
Zdrowie
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
WARSZAWA
imageTitle
Zmarł podczas podróży poślubnej. Klub wstrząśnięty
EUROSPORT
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
BIZNES
Lotnisko Kraków-Balice, Straż Graniczna
Na Malediwy nie polecieli, czeka ich proces
Kraków
imageTitle
Barcelona liczy dni do powrotu Lewandowskiego. Kiedy mecz z Atletico w Pucharze Króla?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica