Co widać na szyi Donalda Trumpa? Prezydencki lekarz zabrał głos

Trump o sierżancie Ollisie Źródło: Reuters

"Prezydent Trump stosuje na prawej stronie szyi bardzo popularny krem, który jest profilaktycznym środkiem do pielęgnacji skóry przepisanym przez lekarza Białego Domu" - przekazał osobisty lekarz Trumpa dr Sean Barbabella w oświadczeniu, które w poniedziałek przytoczył portal NBC News, wskazując na "coś, co wygląda na czerwone plamy" na szyi. "Prezydent stosuje tę kurację przez tydzień, a zaczerwienienie powinno utrzymywać się przez kilka tygodni" - dodał dr Barbabella.

Wyraźne zaczerwienienie na szyi amerykańskiego przywódcy widać na zdjęciach, które zrobiono podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w poniedziałek, a także na zdjęciach zrobionych podczas orędzia o stanie państwa w ubiegłym tygodniu. NBC News pisze o "czerwonej, podrażnionej skórze" prezydenta, a "Guardian" o "wysypce".

Lekarz Trumpa nie sprecyzował, o jaki krem chodzi ani dlaczego Trump go potrzebował.

Donald Trump podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w Białym Domu, 2 marca 2026 r. Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Jaki jest stan zdrowia Trumpa

Kwestia stanu zdrowia Trumpa, który skończy w tym roku 80 lat, wraca na pierwsze strony gazet od kilku miesięcy - a to za sprawą między innymi siniaków widocznych na dłoniach prezydenta czy z powodu jego senności podczas rozmaitych wydarzeń.

W styczniu amerykański prezydent udzielił wywiadu "New York Magazine", w którym zapewniał, że czuje się "tak samo, jak 40 lat temu". Magazyn zaznaczył, że w przestrzeni publicznej jest tak dużo sprzecznych dowodów, że każdy może dopasować coś do swoich poglądów dotyczących stanu zdrowia Trumpa. Z jednej strony amerykański przywódca zasypia na spotkaniach, z drugiej potrafił na nocnych wiecach mówić na stojąco przez ponad godzinę czy brać udział w wyczerpujących podróżach zagranicznych.

Barbabella od miesięcy utrzymuje, że Trump jest zdrowy. W grudniu napisał, że "ogólnie rzecz biorąc, [prezydent - red.] cieszy się doskonałym zdrowiem".

