Co widać na szyi Donalda Trumpa? Prezydencki lekarz zabrał głos

"Prezydent Trump stosuje na prawej stronie szyi bardzo popularny krem, który jest profilaktycznym środkiem do pielęgnacji skóry przepisanym przez lekarza Białego Domu" - przekazał osobisty lekarz Trumpa dr Sean Barbabella w oświadczeniu, które w poniedziałek przytoczył portal NBC News, wskazując na "coś, co wygląda na czerwone plamy" na szyi. "Prezydent stosuje tę kurację przez tydzień, a zaczerwienienie powinno utrzymywać się przez kilka tygodni" - dodał dr Barbabella.
Wyraźne zaczerwienienie na szyi amerykańskiego przywódcy widać na zdjęciach, które zrobiono podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w poniedziałek, a także na zdjęciach zrobionych podczas orędzia o stanie państwa w ubiegłym tygodniu. NBC News pisze o "czerwonej, podrażnionej skórze" prezydenta, a "Guardian" o "wysypce".
Lekarz Trumpa nie sprecyzował, o jaki krem chodzi ani dlaczego Trump go potrzebował.
Jaki jest stan zdrowia Trumpa
Kwestia stanu zdrowia Trumpa, który skończy w tym roku 80 lat, wraca na pierwsze strony gazet od kilku miesięcy - a to za sprawą między innymi siniaków widocznych na dłoniach prezydenta czy z powodu jego senności podczas rozmaitych wydarzeń.
W styczniu amerykański prezydent udzielił wywiadu "New York Magazine", w którym zapewniał, że czuje się "tak samo, jak 40 lat temu". Magazyn zaznaczył, że w przestrzeni publicznej jest tak dużo sprzecznych dowodów, że każdy może dopasować coś do swoich poglądów dotyczących stanu zdrowia Trumpa. Z jednej strony amerykański przywódca zasypia na spotkaniach, z drugiej potrafił na nocnych wiecach mówić na stojąco przez ponad godzinę czy brać udział w wyczerpujących podróżach zagranicznych.
Barbabella od miesięcy utrzymuje, że Trump jest zdrowy. W grudniu napisał, że "ogólnie rzecz biorąc, [prezydent - red.] cieszy się doskonałym zdrowiem".
Opracował Maciej Wacławik / az
Źródło: NBC News, The Guardian, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL