UNICEF apeluje o jak najszybsze otwarcie szkół

Należy jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie szkół - zaapelowała w raporcie UNICEF, odnosząc się do pandemii COVID-19 i wprowadzanych restrykcji. Organizacja podała, że od początku wybuchu pandemii w 17 państwach szkoły pozostają niemal całkowicie zamknięte.

Kryzys edukacyjny wciąż trwa i z każdym dniem, kiedy klasy pozostają zamknięte, pogłębia się. To jest kryzys, którego świat nie może ignorować

Autorzy raportu UNICEF zaznaczyli, że nauczyciele powinni mieć pierwszeństwo, zaraz po pracownikach medycznych, przy szczepieniu przeciw COVID-19. Choć uczniowie są bezpieczniejsi w domach w czasie pandemii, to edukacja zdalna stawia przed nimi wiele wyzwań związanych szczególnie z dostępem do komputerów i internetu. Na Filipinach niektóre dzieci były zmuszone wchodzić na dachy, by uzyskać połączenie z siecią.