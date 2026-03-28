Rosja zaatakowała szpital położniczy w Ukrainie. "Czysty terror"

Rosyjskie drony uderzyły w szpital położniczy w Odessie Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Celem ataku był szpital położniczy. Dron Shahed trafił w dach budynku - poinformował szef wojskowych władz Odessy Serhij Łysak. Na skutek obrażeń odniesionych w ataku dronów zmarła jedna osoba, a 11 innych, w tym dziecko, odniosło obrażenia.

Do nalotów na miasto odniósł się Zełenski. Przekazał, że Rosja użyła do tego celu ponad 60 dronów.

"Wczoraj w nocy Rosjanie przypuścili potężny atak na Odessę. Nie miał on żadnego celu militarnego - to był czysty terror wymierzony w cywilów - napisał ukraiński przywódca na platformie X.

Dodał, że takie ataki "pokazują, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć tej wojny".

Atak na Krzywy Róg

O uderzeniach tej nocy poinformowały też władze miasta Krzywy Róg.

"Wróg zaatakował infrastrukturę przemysłową i energetyczną, są także trafienia w części mieszkalnej miasta" - napisał na Telegramie szef Rady Obrony Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł.

W ataku na jedno z przedsiębiorstw w mieście zginęło dwóch pracowników, a dwóch kolejnych zostało rannych.

Z kolei ukraińska armia przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę ataki na cele w Rosji, w tym na Czapajewsk w obwodzie samarskim w zachodniej części kraju. Do ataku na przedsiębiorstwo produkujące materiały wybuchowe, według relacji ukraińskiego portalu Militarnyj, użyto pocisku FP-5 Flamingo.

OGLĄDAJ: Zełenski: dla nas ważne jest to, żebyśmy mieli jasną datę przystąpienia do UE