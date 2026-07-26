Świat Kolejny rosyjski atak na Kijów. Pożary w kilku dzielnicach Kuba Koprzywa |

Rosyjski atak na Kijów - 19.07.2026 r. Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: dsns.gov

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Ukraińskie siły powietrzne, których komunikat cytuje Reuters, podały, że alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. Nie przekazano informacji o możliwych ofiarach.

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (26.07.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Mer Kijowa Witalij Kliczko podał, że jeden z pożarów wybuchł na dwóch kondygnacjach wielopiętrowego bloku mieszkalnego w centralnej części miasta. Reuters przywołał też doniesienia nieoficjalnych kanałów internetowych, które pokazały pożary w różnych rejonach miasta.

Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed atakami

Agencja przypomniała również wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z piątku, kiedy ostrzegł, że "w ciągu najbliższych 48 godzin prawdopodobne są nowe ataki rosyjskie".

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha przekazał tydzień temu, 19 lipca, że w przeprowadzonym wówczas nocnym ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych - najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę.