Trzy lotniskowce wysłane przed zaprzysiężeniem Trumpa w ten sam region

Wcześniej w Azji pojawiły się natomiast już dwa inne amerykańskie lotniskowce. W piątek do japońskiego portu w Yokosuce dotarł USS George Washington. W mieście tym znajduje się siedziba amerykańskiej VII Floty. Dzień później lotniskowiec USS Abraham Lincoln wraz ze swoją grupą uderzeniową dotarł z kolei do malezyjskiego Port Klang.

US Navy

USS Abraham Lincoln US Navy

Trzy amerykańskie lotniskowce w Azji

Jacob Stokes z waszyngtońskiego think-tanku Center for a New American Security zauważa, że "US Navy widzi Chiny jako największe zagrożenie dla politycznej niepewności w najbliższych 50 dniach". "Chiny będą wcześnie próbować i testować administrację Trumpa, prawdopodobnie wokół Tajwanu lub na Morzu Południowochińskim, albo w obu tych regionach", twierdzi ekspert cytowany przez "Nikkei Asia".