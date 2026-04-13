Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump o kontrowersyjnej grafice. Myślał, że przedstawia co innego

|
Donald Trump
Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty
Źródło: TVN24
Myślałem, że to ja jako lekarz - powiedział Donald Trump, odnosząc się do grafiki, którą sam opublikował, a która wzbudziła kontrowersje, bo Trump przypominał na niej Jezusa. Prezydent USA zapowiedział też, że nie przeprosi papieża Leona XIV, którego mocno skrytykował. Niedługo po publikacji grafikę usunął.

Biskup katolicki Robert Barron, który jest znany ze wspierania polityki Donalda Trumpa, powiedział, że prezydent USA powinien przeprosić papieża za krytykę pod jego adresem. Trump stwierdził, że nie ma zamiaru przepraszać głowy Kościoła katolickiego.

- Nie zrobię tego, bo papież Leon powiedział rzeczy, które są złe. Był bardzo przeciwny temu, co robię w sprawie Iranu, a nie może być Iranu z bronią nuklearną. Papież Leon nie byłby zadowolony z końcowego rezultatu. Setki milionów ludzi zginęłoby, a to się nie wydarzy - mówił Trump.

Ponownie skrytykował Leona XIV i utrzymywał, że "po prostu odpowiedział" mu na publiczne wypowiedzi, więc "nie ma za co przepraszać". - I wiecie, jego brat jest wielkim zwolennikiem MAGA i jest świetnym facetem. Powiedziałem, że wolę Louisa od papieża - dodał.

Trump jak Jezus? Tak się tłumaczy

Prezydent próbował tłumaczyć też zamieszczoną na swoim profilu w niedzielę i usuniętą w poniedziałek grafikę ukazującą go w szatach i pozie przywodzących na myśl Chrystusa. Trump przyznał, że sam wstawił ten obrazek na swoje konto. Sugerował, że ktoś wprowadził ludzi w błąd, bo grafika ukazywała co innego.

Taka grafika pojawiła się na profilu Donalda Trumpa
Taka grafika pojawiła się na profilu Donalda Trumpa
Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

- Myślałem, że to ja jako lekarz, i że to ma związek z Czerwonym Krzyżem, który wspieramy. I tylko fake newsy mogły to wymyślić - powiedział Trump, odnosząc się do podobieństwa z Jezusem. - Ja jako lekarz mam pomagać ludziom. I rzeczywiście pomagam ludziom. Sprawiam, że ludziom robi się o wiele lepiej - dodał.

Dowiedz się więcej:

Polska

Jako przykład wskazał męża kobiety, która doręczała mu dostawę z restauracji McDonald's. Podkreślił, że dzięki wyeliminowaniu podatków od napiwków, ma teraz więcej pieniędzy na leczenie raka. Na pytanie dziennikarza o to, czy w Białym Domu dają dobre napiwki, kobieta wzruszyła ramionami, po czym Trump wręczył kobiecie 100-dolarowy banknot. - O tak, bardzo - skomentowała dostawczyni.

Prezydent Donald Trump odebrał w poniedziałek w Białym Domu zamówiony przez siebie lunch z McDonald's
Prezydent Donald Trump odebrał w poniedziałek w Białym Domu zamówiony przez siebie lunch z McDonald's
Źródło: BLOOMBERG POOL

Odpowiedź papieża na słowa Trumpa

Leon XIV już skomentował krytyczne słowa prezydenta USA Donalda Trumpa pod jego adresem. - Nie chcę wdawać się z nim w dyskusję - powiedział papież, cytowany przez agencję Reuters.

Leon XIV zapowiedział, że "będzie nadal głośno sprzeciwiał się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji między państwami, aby szukać sprawiedliwych rozwiązań problemów". - Zbyt wielu ludzi cierpi dziś na świecie - kontynuował.

- Myślę, że ktoś musi się odezwać i powiedzieć, że istnieje lepsze rozwiązanie - ocenił papież. Zapewnił też, że "nie obawia się administracji Trumpa".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpPapież Leon XIV
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

