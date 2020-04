Wirusolog: zasady izolacji kontaktowej powinny dotyczyć wszystkich, nawet naszych włodarzy

Politycy powinni dać przykład. Obowiązek noszenia maseczek będzie obowiązywać od przyszłego czwartku, ale można byłoby dać przykład i założyć ją choćby dzisiaj - mówił w TVN24 doktor Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nawiązał w ten sposób do udziału polityków w obchodach 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Na warszawskim placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej zebrało się kilkadziesiąt osób, aby przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar katastrofy złożyć wieńce i znicze. Stało się tak, gdy w kraju wciąż obowiązują zasady o zakazie zgromadzeń i polecenia utrzymania dwumetrowego dystansu między sobą. Do tej sytuacji odniosła się stołeczna policja.

Pytany, na jakim etapie rozwoju epidemii jest Polska, wirusolog stwierdził, że "trudno jest jednoznacznie na to odpowiedzieć". - Mam nadzieję, że jesteśmy tuż przed kulminacyjnym etapem, tuż przed najwyższą falą zachorowań. Ona, moim zdaniem, powinna mieć miejsce w przyszłym tygodniu, najwyżej w ciągu dwóch tygodni - podkreślił. Wyraził jednocześnie nadzieję, że następnie liczba zachorowań zacznie spadać.

Wirusolog przypomniał, że w czasie świąt wielkanocnych warto pozostać w domach, by zminimalizować ryzyko zakażenia najbliższych, których odwiedzamy. - Weźmy pod uwagę chociażby taką sytuację. Zakażenia COVID-19 bezobjawowo przebiegają zwłaszcza u dzieci. Jeśli pojedziemy z takimi dziećmi do swoich rodziców, czyli do dziadków, możemy - w cudzysłowie oczywiście - razem z jajeczkiem podzielić się wirusem. A oni [dziadkowie - przyp. red.] taką chorobę będą przechodzili dużo poważniej - zaznaczył wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.