Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

To miało być przyczyną katastrofy w Hiszpanii. Są wstępne ustalenia

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Nagrania z katastrofy kolejowej w Hiszpanii
Źródło: Guardia Civil
Według dotychczasowych ustaleń hiszpańskich służb, najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy kolejowej w Andaluzji było pęknięcie torów. "Można postawić hipotezę, że pęknięcie szyny nastąpiło przed przejazdem pociągu Iryo, a zatem przed wykolejeniem" - napisano we wstępnym raporcie. W wypadku zginęło kilkadziesiąt osób, a około 150 zostało rannych.

Pęknięcie torów to najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca przyczyny wykolejenia się pociągu dużych prędkości Iryo w niedzielę w Andaluzji - poinformowała w piątek we wstępnym raporcie Hiszpańska Komisja ds. Badania Wypadków Kolejowych (CIAF).

Pociąg uderzył po wykolejeniu w nadjeżdżający z naprzeciwka skład państwowego przewoźnika Renfe. W wypadku łącznie zginęło 45 osób, a około 150 zostało rannych.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: Susana Vera / Reuters / Forum
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: Susana Vera / Reuters / Forum
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: CHEMA MOYA/EPA/PAP
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: CHEMA MOYA/EPA/PAP
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: DAVID ARJONA/EPA/PAP
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: CHEMA MOYA/EPA/PAP
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: Leonardo Benassatto / Reuters / Forum

"Wagon numer sześć wykoleił się z powodu całkowitego braku ciągłości toru" - można przeczytać we wstępnym raporcie CIAF. "Na podstawie informacji dostępnych obecnie można postawić hipotezę, że pęknięcie szyny nastąpiło przed przejazdem pociągu Iryo (...), a zatem przed wykolejeniem" - dodano.

Hiszpański rząd wykluczył sabotaż

To pierwsza oficjalna hipoteza na temat przyczyn tragedii. Wcześniej minister transportu Oscar Puente zaznaczył, że nie wiadomo, czy pęknięcie było przyczyną, czy też skutkiem wypadku. Rząd wykluczył też scenariusz mówiący o sabotażu.

Puente poinformował na konferencji prasowej w środę, że w wózkach kołowych pociągu Iryo, który uderzył w wagony innego pociągu dużych prędkości Alvia, wykryto "niewielkie wgniecenia o głębokości 1 mm i szerokości 2-3 cm". - Zbyt ryzykowne byłoby twierdzić, że ślady na wózkach oznaczają wadę infrastruktury - powiedział.

W ciągu ostatnich pięciu dni na hiszpańskich kolejach doszło do czterech wypadków. Prócz katastrofy w Andaluzji w niedzielę, we wtorek dwa wypadki wydarzyły się w Katalonii. W wyniku jednego z nich zginął maszynista. W czwartek kilka osób zostało lekko rannych, gdy pociąg pasażerski uderzył w dźwig w Kartagenie, w południowo-wschodniej części Hiszpanii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Jorge Zapata

Udostępnij:
TAGI:
Katastrofa kolejowa w HiszpaniiHiszpaniapociągiKolej
Czytaj także:
telefon szpieg hacker
"Przerwa w ubezpieczeniach". Komunikat największego banku w Polsce
BIZNES
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Zuzanna Karczewska
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Trzylatek potrącony przez kierowcę
WARSZAWA
Prace na polu podczas suszy. Wieś Harkawicze w województwie podlaskim (27 maj 2025)
Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Sejm podjął decyzję
BIZNES
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
METEO
imageTitle
Prevc zrobił swoje, Polacy niestety też
EUROSPORT
Polscy żołnierze w Afganistanie
Blisko dwie dekady, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Tak walczyliśmy w Afganistanie
Świat
Piotr Żyła
Żyła broni honoru naszych skoczków na MŚ w Oberstdorfie
EUROSPORT
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
"Sytuacja w systemie energetycznym znacząco się skomplikowała"
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Pełczyńska-Nałęcz przyjęła zaproszenie Hołowni. Co z drugą kandydatką?
Polska
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Stoch już wiedział. Wymowny gest
EUROSPORT
Kilka godzin później okazało się, że mężczyzna był poszukiwany jako osoba zaginiona
Bez kurtki i w klapkach na nogach. Od razu zwrócili na niego uwagę
Poznań
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
WARSZAWA
Roluś jedynym psem czekającym na dom
Wszystkie zwierzęta ze schroniska znalazły stałe domy. Został tylko Roluś
Wrocław
Mark Carney
Pokłosie "przemówienia, na które czekał świat". Szefowa wielkiego banku reaguje
BIZNES
shutterstock_2372968807_1
Pijani bez alkoholu. Przełom w badaniach nad jedną z najbardziej niezrozumianych chorób
Zdrowie
Nie odśnieżył samochodu, potrącił na pasach kobietę
Nie odśnieżył samochodu, potrącił na pasach kobietę
Katowice
Ryszard Terlecki
"Oburzeni" słowami Trumpa? Poseł PiS: ma prawo być rozczarowany
Polska
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
METEO
Tomasz Kanik i Maciej Woroch
Reporter wspomina akcję z Afganistanu. "Zabezpieczali Polacy, Amerykanie daleko"
Świat
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
WARSZAWA
Maciej Konieczny
Debata o alkoholu w Sejmie. Poseł: jestem osobą uzależnioną
Zdrowie
imageTitle
Afera z nominacjami na igrzyska. Ojciec alpejki grzmi, PZN wyjaśnia
EUROSPORT
Tankowce u wybrzeży Wenezueli, ropa naftowa
Ropa ma popłynąć do Europy. Na polecenie Trumpa
BIZNES
Donald J. Trump
Krytykują Trumpa. "Jak śmiał?"
Świat
34 min
pc
Beckhamowie w kryzysie. Czy da się pogodzić rodzinę i biznes?
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
Karol Nawrocki
Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół
Polska
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty
METEO
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica