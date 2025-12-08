Zabici w popularnej wśród turystów zatoce

Fale na Teneryfie Źródło: Reuters

O dramatycznych wydarzeniach na największej z Wysp Kanaryjskich piszą hiszpańskie media. Zgłoszenie o tym, że kilka osób wpadło do morza porwanych przez fale w Acantilado de Los Gigantes (Klify Olbrzymów) - uwielbianej przez turystów zatoce otoczonej stromymi, sięgającymi setek metrów zboczami górskimi uformowanymi przez wulkany - dyspozytornia numeru alarmowego odebrała o godzinie 16.07. Na miejsce wysłano służby ratunkowe.

Śmigłowiec ratownictwa morskiego odnalazł i wydobył z wody jedną żywą osobę i ciało innej. Potem tej ekipie udało się jeszcze uratować dwie kolejne osoby.

W międzyczasie ratownicy z plaży, używając skuterów wodnych, dotarli do innej kobiety z zatrzymaniem krążenia i przetransportowali ją na molo. Tam udało im się przywrócić jej funkcje życiowe, a śmigłowiec pogotowia przewiózł ją następnie do szpitala.

Dwóch innych osób odnalezionych przez ratowników z plaży nie udało się uratować.

Z wody o własnych siłach wyszła z kolei para, której służby udzielały pomocy na brzegu. Jedną z nich przetransportowano do szpitala.

Ostatecznie w niedzielę zginęła kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 35-55 lat, a sześć osób odniosło obrażenia.

To druga w ostatnim czasie tragedia u wybrzeży Teneryfy. Podobne zdarzenie miało miejsce 8 listopada. Wtedy w wodzie zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.

