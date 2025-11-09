Potężne fale na hiszpańskiej wyspie. Trzy osoby nie żyją, kilkanaście rannych

Teneryfa często boryka się z pożarami Źródło: Reuters Archive

Miejscowy dziennik "El Dia", powołując się na lokalne władze, przekazał, że po dotarciu wysokich fal do brzegu północnej części Teneryfy trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych.

Wśród ofiar śmiertelnych jest 79-letnia obywatelka Holandii i 43-letni mieszkaniec Teneryfy. Nie ujawniono tożsamości trzeciej ofiary, poza tym, że jest to mężczyzna - podała gazeta.

Así estaba el mar, minutos antes del incidente del muelle de Puerto de la Cruz. ¿Porqué había gente caminando por el dique con el mar así y por el espigón.? #Canarias #Tenerife pic.twitter.com/vj1hZLiqMp — El Guayota (@el_guayota) November 8, 2025 Rozwiń

Stan alarmowy

Holenderka była w grupie 10 osób, które w sobotę po południu zostały zabrane przez potężną falę w Puerto de la Cruz na północy wyspy. Policjanci i przechodnie wyciągnęli ich na brzeg, ale próby reanimacji 79-latki nie przyniosły rezultatu. Pozostałych dziewięć osób odniosło obrażenia, z czego trzy - poważne.

Na Wyspach Kanaryjskich, do których należy Teneryfa, od czwartku obowiązuje stan alarmowy związany z niespokojnym morzem i wysokimi falami.

