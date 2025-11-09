Potężne fale na hiszpańskiej wyspie. Trzy osoby nie żyją, kilkanaście rannych

Miejscowy dziennik "El Dia", powołując się na lokalne władze, przekazał, że po dotarciu wysokich fal do brzegu północnej części Teneryfy trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych.
Wśród ofiar śmiertelnych jest 79-letnia obywatelka Holandii i 43-letni mieszkaniec Teneryfy. Nie ujawniono tożsamości trzeciej ofiary, poza tym, że jest to mężczyzna - podała gazeta.
Stan alarmowy
Holenderka była w grupie 10 osób, które w sobotę po południu zostały zabrane przez potężną falę w Puerto de la Cruz na północy wyspy. Policjanci i przechodnie wyciągnęli ich na brzeg, ale próby reanimacji 79-latki nie przyniosły rezultatu. Pozostałych dziewięć osób odniosło obrażenia, z czego trzy - poważne.
Na Wyspach Kanaryjskich, do których należy Teneryfa, od czwartku obowiązuje stan alarmowy związany z niespokojnym morzem i wysokimi falami.
Autorka/Autor: mjz/akw
Źródło: PAP