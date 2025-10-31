Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tajna i udana operacja w Rosji. Wiedział tylko Zełenski i kilku prezydentów

Oriesznik, nagranie
Fragmenty rosyjskiego balistycznego pocisku Oriesznik. Nagranie
Źródło: Reuters
Jedna z rosyjskich rakiet Oriesznik została zniszczona w 2023 roku w wyniku ukraińskiej operacji na terytorium Rosji - ujawnił w piątek szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak podał Reuters, hipersoniczne rakiety średniego zasięgu tego typu mają wkrótce zostać rozmieszczone na Białorusi.

Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Wywiadu Wojskowego (HUR) oraz Służby Wywiadu Zagranicznego (SZRU) w efekcie połączonej operacji zniszczyły jedną z rosyjskich hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oriesznik na poligonie Kapustin Jar w Rosji – poinformował szef SBU Wasyl Maluk podczas briefingu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Dodał, że dotąd nigdy tych informacji nie ujawniano.

Maluk mówił, że uzyskano stuprocentowe potwierdzenie zlikwidowania tej rakiety. - Zniszczenie było całkowite, była to bardzo udana operacja. Raportowano o niej wyłącznie naczelnemu wodzowi - prezydentowi Ukrainy. Wiedziało o niej także kilku prezydentów innych państw - przekazał Maluk.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czym jest Oriesznik? Ekspert o nowej, rosyjskiej broni >>>

Udane uderzenia w ropę i systemy Pancyr

Według szefa Sił Bezpieczeńtwa operację przeprowadzono "w momencie, gdy nazwy 'Oriesznik' w zasadzie nikt jeszcze publicznie nie znał, nie używał, a Rosjanie wówczas szczególnie nią nie grozili". - Jeśli się nie mylę, ta operacja została przeprowadzona dwa lata temu, latem - doprecyzował.

- Mamy uderzenia dalekiego zasięgu, działania na głębokim zapleczu przeciwnika dzięki bezzałogowym statkom powietrznym. Mówimy o odległości powyżej 130 kilometrów. Warto również podkreślić, że wykonując zadania naczelnego dowódcy, prezydenta Ukrainy, uderzamy wyłącznie w legalne cele dotyczące wydobycia i przetwarzania ropy, co stanowi 90 procent budżetu obronnego Rosji - wyjaśnił.

"Pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła pocisku 9M729"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła pocisku 9M729"

Jak dodał, od początku roku w głębi terytorium Rosji przeprowadzono prawie 160 skutecznych uderzeń na te obiekty. - Jeśli chodzi o wrzesień i październik tego roku, to 20 obiektów, a wśród nich sześć rafinerii, dwa terminale naftowe, trzy bazy paliwowe i dziewięć stacji przesyłowych ropy - sprecyzował szef SBU.

Według Maluka doprowadziło to do ponad 20-procentowego niedoboru produktów naftowych na rynku wewnętrznym Rosji, zatrzymania 37 proc. mocy przerobowych, deficytu odpowiednich produktów naftowych w 57 regionach Rosji, a także do zakazu eksportu benzyny do końca roku.

Wasyl Maluk przyznał, że przeciwnik dysponuje bardzo silną obroną przeciwlotniczą. - Najskuteczniej przeciwko naszym dronom dalekiego zasięgu działa rosyjski system Pancyr. Otóż od początku 2025 roku do dziś zniszczyliśmy 48 procent wrogich Pancyrów - podkreślił.

Fragmenty rakiety Oriesznik (zdjęcia z 2024 roku)
Fragmenty rakiety Oriesznik (zdjęcia z 2024 roku)
Źródło: Reuters

Pociski Oriesznik wkrótce na Białorusi?

- Rosjanie mają jeszcze możliwość użycia do sześciu rakiet typu Oriesznik - powiadomił podczas briefingu prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego, szacowany zasięg nowej rosyjskiej rakiety wynosi 5000 kilometrów, a jej wyrzutnie z czasem zostaną rozmieszczone na Białorusi.

Wcześniej we wtorek Reuters, powołując się na rzeczniczkę białoruskiego lidera Alaksandra Łukaszenki, Natallę Ejsmant, poinformował, że systemy Oriesznik zostaną rozmieszczone na Białorusi w grudniu. Wówczas Łukaszenka zgodnie z założeniami kremlowskiej propagandy oznajmił, że rozmieszczenie przez Rosję w Białorusi tych hipersonicznych rakiet balistycznych jest odpowiedzią na eskalowanie sytuacji przez Zachód.

Rosyjska armia otrzymała nowe rakiety balistyczne. Putin: będą rozmieszczone na Białorusi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjska armia otrzymała nowe rakiety balistyczne. Putin: będą rozmieszczone na Białorusi

Dotychczas odbyły się dwa potwierdzone odpalenia pocisku Oriesznik. Pod koniec 2024 roku użyto go przeciwko zakładom rakietowym Piwdenmasz w Dnieprze na środkowym wschodzie Ukrainy, natomiast w lutym 2025 r. test przeprowadzony na poligonie w Rosji zakończył się niepowodzeniem. Eksplozja pocisku nastąpiła tuż po jego odpaleniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
RosjaUkrainaWładimir PutinBiałoruśAlaksandr ŁukaszenkaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiWojsko rosyjskieAtak Rosji na Ukrainę
Czytaj także:
Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Piły herbatę, potem zabijała. 30 lat więzienia za śmierć dwóch kobiet
Poznań
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg odda nerkę nieznajomej osobie. "Jestem podekscytowany"
Kultura i styl
37 min
pc
"Niedobra dla nas informacja". Amerykanie zmniejszą liczbę wojsk w Europie
Rozmowy na szczycie
glejaki AdobeStock_1456904474
Przełom w leczeniu glejaków. Lek atakuje "piętę achillesową komórek nowotworowych"
Zdrowie
Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę w Holandii
Co robił kierowca tira? Wstrząsające nagranie
Świat
Rob Jetten
Wygrana D66 i szansa dla lidera partii. "Populistyczna fala nie jest czymś stałym"
Świat
Uszkodzona szyba w szkole
Strzelał w kierunku szkoły, zarzuty i areszt
Opole
Zbigniew Ziobro
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku w sprawie Ziobry
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"
BIZNES
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Manchesteru United zrezygnowała z pracy z powodu syna
EUROSPORT
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
METEO
Wojciech Młynarski recytuje swój "O rozsądku wiersz"
Paulina Młynarska wspomina ojca: jego wewnętrzny świat był pełen bólu
Polska
Wybuch gazu w Rawie Mazowieckiej. Trzy osoby poparzone
Wybuchł gaz, budynek częściowo runął, są poszkodowani
Łódź
Ulice stolicy Nigru, Niamey
Zero restauracji, jeździć tylko w opancerzonych pojazdach. USA ostrzegają
Świat
Siedziba Komisji Europejskiej
Bruksela apeluje do Polski, Słowacji i Węgier. "Nie istnieje żadne uzasadnienie"
BIZNES
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
WARSZAWA
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
WARSZAWA
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
METEO
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim uwierzysz
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim przeczytasz
Gabriela Sieczkowska
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana lekarka na dyżurze w szpitalu
Katowice
Lwy w Czchowie
Właściciel lwów i tygrysa z zarzutami. Co ze zwierzętami?
Kraków
Do zdarzenia doszło w szpitalu
Zakażenia grzybicze w Polsce. Badania UJ ujawniają prawdziwą skalę problemu
Zdrowie
Zatrzymany 34-latek
Uwięził kobietę i wykorzystywał ją seksualnie. Pomagać mu miała żona
Kraków
Siedziba Prokuratury Krajowej
Zarzuty dla przewodniczącego rady miejskiej i przedsiębiorców
Katowice
Wędkarz uderza rybą o beton
Uderzał rybą o beton, na straż zadzwonili inni wędkarze
Szczecin
imageTitle
Niezwykła sesja zdjęciowa. Świątek w sukni saudyjskich projektantek
EUROSPORT
Samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej Ił-20
Myśliwce ruszyły za Rosjanami. Po raz trzeci
Polska
Marian Zmarzły
Zmarzły nowym wiceministrem energii
BIZNES
Pies padł na spacerze (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnął psa na smyczy, zwierzę nie przeżyło
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica