Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Rekord ciepła, ostrzeżenia przed upałami, akcje ratunkowe na wodzie

Pogoda, Warszawa
Tak wygląda praca szczecińskiego ośrodka TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Nie żyje bliski współpracownik Władimira Putina. W Niemczech padł rekord ciepła. Skwar zbliża się do Polski, wydano ostrzeżenia. Specjalna trasa z okazji 25 lat TVN24 dotarła do Szczecina. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 27 czerwca.

1. Rekord ciepła w Niemczech

Fala upałów ogarnęła Europę na początku tygodnia. Gorąco, początkowo obejmujące głównie zachód kontynentu, wlewa się nad kraje położone coraz bardziej na wschód. W piątek odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Niemczech.

>> Sprawdź, ile wskazały termometry

2. Ostrzeżenie przed upałami w Polsce

W weekend apogeum fali upału ma dotrzeć także do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem. Prognozowana jest temperatura maksymalna do 42 stopni Celsjusza. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W trakcie wysokich temperatur bądźmy szczególnie czujni na osoby starsze, przewlekle chore i dzieci.

>> Sprawdź specjalny instruktaż pierwszej pomocy na upalne dni

3. Akcje ratunkowe przy plażach

W piątek kilkuletnia dziewczynka topiła się w jeziorku Moczydło w podwarszawskim Karczewie. Na miejsce wezwano straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego.

Wieczorem strażacy otrzymali wezwanie do topiącego się w jeziorze 17-latka, w gminie Szamotuły (Wielkopolskie). Nastolatek został wyciągnięty z wody przez nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Trafił do szpitala.

W obu przypadkach na miejscu lądował także helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

4. Nie żyje bliski współpracownik Władimira Putina

Nie żyje były minister obrony Rosji Siergiej Iwanow, miał 73 lata. Przyczyny jego śmierci nie zostały dotąd podane do publicznej wiadomości.

Iwanow przez szereg lat był uważany za osobę numer dwa w Rosji. Mówiło się o nim, że jest postacią tej samej rangi, co Władimir Putin.

5. TVN24 zaprasza dziś do Szczecina

Specjalna trasa z okazji 25 lat TVN24 dotarła do Szczecina. W sobotę widzowie będą mogli spotkać znanych z telewizji reporterów i zobaczyć, jak od kulis wygląda praca w nowoczesnej telewizji informacyjnej z najwyższa oglądalnością w Polsce. Dziennikarze szczecińskiego ośrodka wraz z Maciejem Knapikiem, Anitą Werner, Sebastianem Napierajem oraz Arturem Molędą będą gościć między innymi Henryka Sawkę, Monikę Pyrek i Adama "Łonę" Zielińskiego.

Zapraszamy do urodzinowego miasteczka TVN24 przy "dźwigozaurach" na Łasztowni. Spotkanie będziemy też relacjonować na antenie TVN24 i w tvn24.pl.

6. Wyniki nocnych meczów na mundialu

W nocy rozegrano kolejne mecze piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Francja miażdżąco pokonała Norwegię. Kapitalny występ na Mundialu zaliczyła reprezentacja Senegalu, zdobywając pięć bramek w meczu z Irakiem.

Błąd bramkarza Fernando Muslera kosztował Urugwaj awans do dalszej części mundialu. Za to miejsce w 1/16 finału wywalczyła sobie Republika Zielonego Przylądka w meczu z Arabią Saudyjską.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
Tagi:
Najważniejsze informacjeSzczecinWładimir PutinRosjajezioropogodaUpałNiemcy
Czytaj także:
Upalnie, gorąco
Jak długo żar będzie płynąć do Polski. Mapy
METEO
Prace w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim
Koniec drugiego etapu poszukiwania ofiar w Puźnikach. Minister o "trudnej wiadomości"
shutterstock_2696756181
"Efekt strachu" i błyskawiczny powrót
Maja Piotrowska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Wenezuela znów zadrżała. Rodriguez na łączach z Trumpem i Rubio
Świat
Iran
Marciniak anulował gola. Iran strącony do piekła
EUROSPORT
belgiaGettyImages-2283513269
Pokaz siły Belgii. Awans z przytupem
EUROSPORT
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Szczecinie
"Będzie głośno, będzie muzycznie". Czekamy na was w Szczecinie
25 lat TVN24
Wydano ostrzeżenia przed upałem
Ekstremalny upał. Czerwone alarmy w większości kraju
METEO
24 min
CnB_szmatecki_3
PremieraKrytykowało go nawet PiS. "Człowiek, na którego trzeba uważać"
Artur Warcholiński
imageTitle
Pytanie o Messiego. Odpowiedź zaskakująca
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjny awans. Republika Zielonego Przylądka gra dalej
EUROSPORT
imageTitle
Koszmar bramkarza. Najpierw błąd, za chwilę już go nie było
EUROSPORT
hiszpa4GettyImages-2283503799
Gol wstydu. Hiszpania odesłała Urugwaj do domu
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
"Przekonacie się". USA zaatakowały w cieśninie Ormuz
Świat
GettyImages-2282959047
Senegal zagrał na piątkę. Może realnie myśleć o awansie
EUROSPORT
GettyImages-2282950187
Francja rozbiła norweskie rezerwy. Bohaterem Dembele
EUROSPORT
Izraelski czołg w Libanie
Ramowe porozumienie podpisane. "Przełom dyplomatyczny"
Świat
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Rośnie liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi
Świat
36 min
pc
Putin przyparty do muru. "Pytanie, czy nie sięgnie po jakąś brudną broń"
Rozmowy na szczycie
Klatka kluczowa-521767
Akcja ratunkowa nad jeziorem. 17-latek reanimowany
Poznań
pc
"Dużo ględzenia, żeby obronić koryciarstwo"
#BezKitu
imageTitle
Usyk zrzekł się trzech tytułów mistrza świata. "To nie jest koniec"
Najnowsze
Skwar w Perpignan w południowej Francji
Historyczne gorąco. W Niemczech padł rekord wszech czasów
METEO
Policja weszła na posesję (zdjęcie ilustracyjne)
Ośmiolatka pogryziona. Policja: ojciec z córkami karmił psy
Gonitwy na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odwołane
Gonitwy na torze wyścigów konnych odwołane
WARSZAWA
Ulewy, burze, deszcz
Na horyzoncie załamanie pogody
METEO
Karol Nawrocki
Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb w kierunku prezydenta
upal lato slonce AdobeStock_856057726
Alert RCB w całej Polsce. "Unikaj przebywania na słońcu"
METEO
Radosław Sikorski FPF
"To upokorzyło osobiście prezydenta Ukrainy"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Reprezentant Polski kontuzjowany. Konieczna zmiana w kadrze
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica