TO WARTO WIEDZIEĆ Rekord ciepła, ostrzeżenia przed upałami, akcje ratunkowe na wodzie

Tak wygląda praca szczecińskiego ośrodka TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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1. Rekord ciepła w Niemczech

Fala upałów ogarnęła Europę na początku tygodnia. Gorąco, początkowo obejmujące głównie zachód kontynentu, wlewa się nad kraje położone coraz bardziej na wschód. W piątek odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Niemczech.

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2. Ostrzeżenie przed upałami w Polsce

W weekend apogeum fali upału ma dotrzeć także do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem. Prognozowana jest temperatura maksymalna do 42 stopni Celsjusza. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W trakcie wysokich temperatur bądźmy szczególnie czujni na osoby starsze, przewlekle chore i dzieci.

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3. Akcje ratunkowe przy plażach

W piątek kilkuletnia dziewczynka topiła się w jeziorku Moczydło w podwarszawskim Karczewie. Na miejsce wezwano straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego.

Wieczorem strażacy otrzymali wezwanie do topiącego się w jeziorze 17-latka, w gminie Szamotuły (Wielkopolskie). Nastolatek został wyciągnięty z wody przez nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Trafił do szpitala.

W obu przypadkach na miejscu lądował także helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

4. Nie żyje bliski współpracownik Władimira Putina

Nie żyje były minister obrony Rosji Siergiej Iwanow, miał 73 lata. Przyczyny jego śmierci nie zostały dotąd podane do publicznej wiadomości.

Iwanow przez szereg lat był uważany za osobę numer dwa w Rosji. Mówiło się o nim, że jest postacią tej samej rangi, co Władimir Putin.

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5. TVN24 zaprasza dziś do Szczecina

Specjalna trasa z okazji 25 lat TVN24 dotarła do Szczecina. W sobotę widzowie będą mogli spotkać znanych z telewizji reporterów i zobaczyć, jak od kulis wygląda praca w nowoczesnej telewizji informacyjnej z najwyższa oglądalnością w Polsce. Dziennikarze szczecińskiego ośrodka wraz z Maciejem Knapikiem, Anitą Werner, Sebastianem Napierajem oraz Arturem Molędą będą gościć między innymi Henryka Sawkę, Monikę Pyrek i Adama "Łonę" Zielińskiego.

Zapraszamy do urodzinowego miasteczka TVN24 przy "dźwigozaurach" na Łasztowni. Spotkanie będziemy też relacjonować na antenie TVN24 i w tvn24.pl.

6. Wyniki nocnych meczów na mundialu

W nocy rozegrano kolejne mecze piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Francja miażdżąco pokonała Norwegię. Kapitalny występ na Mundialu zaliczyła reprezentacja Senegalu, zdobywając pięć bramek w meczu z Irakiem.

Błąd bramkarza Fernando Muslera kosztował Urugwaj awans do dalszej części mundialu. Za to miejsce w 1/16 finału wywalczyła sobie Republika Zielonego Przylądka w meczu z Arabią Saudyjską.

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