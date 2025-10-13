Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przywódcy podpisali się pod planem pokojowym Donalda Trumpa. "To zajęło trzy tysiące lat"

Donald Trump w Szarm el-Szejk
Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele Kataru, Egiptu i Turcji podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Reuters/TVN24
Donald Trump i przedstawiciele Kataru, Egiptu oraz Turcji podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy. Prezydent USA skomentował, że "to zajęło trzy tysiące lat, by dojść do tego punktu". Jego zdaniem pokój na Bliskim Wschodzie "utrzyma się".
Kluczowe fakty:

W trakcie szczytu pokojowego w egipskim Szarm el-Szejk plan pokojowy podpisali Trump, a także prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi, prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan i emir Kararu Tamim bin Hamad al-Thani.

Donald Trump w Szarm el-Szejk
Donald Trump w Szarm el-Szejk
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

- To zajęło trzy tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma - zapewniał Trump, podpisując dokument. Ogłosił później, że jest to "monumentalny dzień w historii świata".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"

Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"

Tak życie wraca do Gazy. "Zaczniemy budować fundamenty od nowa"

Tak życie wraca do Gazy. "Zaczniemy budować fundamenty od nowa"

Plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy

Choć nie opublikowano dotąd treści dokumentu, to Biały Dom sugerował, że jest to upubliczniony już wcześniej 20-punktowy plan pokojowy Trumpa. Pierwsza jego faza obejmowała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich i wymianę więźniów, do czego już doszło.

>> Plan pokojowy Trumpa. Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami

Kolejne obejmują między innymi rozbrojenie Hamasu, wprowadzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, utworzenie apolitycznych władz w Strefie Gazy pod nadzorem międzynarodowej Rady Pokoju, na której czele stanąć ma sam Trump, a czołową rolę odgrywać były brytyjski premier Tony Blair, uważany za pomysłodawcę planu.

Donald Trump w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie podpisano pokojowy plan dla Strefy Gazy
Donald Trump w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie podpisano pokojowy plan dla Strefy Gazy
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Egipski przywódca z kolei oświadczył, że plan pokojowy ma stworzyć "niezbędny polityczny horyzont dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego". - Jest to bowiem jedyna droga do spełnienia uzasadnionych ambicji zarówno narodu palestyńskiego, jak i izraelskiego, które chcą zakończyć konflikt i żyć bezpiecznie.

El-Sisi ogłosił również, że za jego wysiłki na rzecz pokoju przyznał Trumpowi najwyższe odznaczenie państwowe Egiptu, Order Nilu.

W ceremonii w egipskim kurorcie wziął udział prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas, lecz nie było premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Trump: wspieranie Gazy musi służyć dobru samych

W przemówieniu po podpisaniu dokumentu Trump twierdził, że jego plan już jest wdrażany, a wręcz że jest w "trzeciej lub czwartej fazie", a jego postanowienia nie muszą być wypełniane chronologicznie czy w równomiernym tempie. Podkreślał jednak, że musi on oznaczać, że do Strefy Gazy nie wróci terroryzm.

- Wszyscy zgodziliśmy się, że wspieranie Gazy musi służyć dobru samych mieszkańców, ale nie chcemy finansować niczego, co wiąże się z rozlewem krwi, nienawiścią czy terrorem, jak to miało miejsce w przeszłości. Z tego samego powodu zgadzamy się również, że odbudowa Gazy wymaga jej demilitaryzacji i że należy zezwolić na utworzenie nowej, uczciwej policji cywilnej, aby zapewnić mieszkańcom Gazy bezpieczne warunki - powiedział Trump.

Przedstawiając uczestników szczytu w Szarm el-Szejk, Trump stwierdził - wskazując zwłaszcza na państwa Zatoki Perskiej - że mają oni ogromne bogactwa, które przeznaczą na odbudowę Strefy Gazy.

Hamas wypuścił zakładników, Izrael zwolnił Palestyńczyków

Wcześniej, w poniedziałek przed południem, palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi wszystkich 20 wciąż żyjących zakładników uprowadzonych do Strefy Gazy 7 października 2023 roku. Zwolnienie 20 Izraelczyków jest częścią obowiązującej od piątku 10 października pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas miał też wydać ciała 28 uprowadzonych osób, które zmarły w niewoli, ale jak do tej pory przekazał tylko cztery ciała.

Donald Trump tego dnia przemawiał też w izraelskim parlamencie, gdzie mówił, że to nie tylko koniec wojny w Strefie Gazy, ale i "historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu".

Przerwał przemówienie Trumpa. "Zostałem wyrzucony za podniesienie najprostszego żądania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przerwał przemówienie Trumpa. "Zostałem wyrzucony za podniesienie najprostszego żądania"

Zgodnie z ustaleniami, w zamian za uwolnienie porwanych, Izrael uwolnił w poniedziałek 1968 palestyńskich więźniów. Według planu, w tej grupie miało być 250 skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności - z tej grupy 154 zostało deportowanych do Egiptu - i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

OGLĄDAJ: Donald Trump: to koniec epoki śmierci i terroru
pc

Donald Trump: to koniec epoki śmierci i terroru

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Udostępnij:
TAGI:
IzraelUSAPolityka zagraniczna USADonald TrumpStrefa GazyHamasKonflikty wojskowe IzraelaRelacje Izrael - Autonomia PalestyńskaEgipt
Czytaj także:
Kaja Kallas
Są pieniądze na specjalny trybunał. Apel Kallas
Świat
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
"Zasady survivalu, wyposażenie plecaka ewakuacyjnego, to może przydać się każdemu"
WARSZAWA
imageTitle
Poetycki wpis Gamrota. Porównał się do wilka
EUROSPORT
warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
BIZNES
imageTitle
Nie świętował z kolegami, bo miał na rano do pracy
EUROSPORT
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
METEO
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki na przetwory. Ukrył się tam przed policją
WARSZAWA
Doktor Jarosław Górnicki
"Prawo upokarzające kobiety". Lekarz ukarany naganą
Katarzyna Górniak
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"
Polska
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
BIZNES
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
METEO
imageTitle
Mają pół miliona mieszkańców, zagrają na mundialu
EUROSPORT
sarkozy
Sarkozy idzie do więzienia
Świat
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Samolot z Warszawy do Nowego Jorku lądował w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
WARSZAWA
Życie wraca do miasta Gaza
Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"
Świat
Straż Graniczna na lotnisku
Ośmiu mężczyzn nie poleciało do Chorwacji. Z powodu zachowania na lotnisku
Katowice
Przemoc domowa
"Przestań płakać, nic się nie stało". Czemu to boli?
Fakty
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
METEO
Na jednym kole wyprzedzał auta
Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta, nagranie trafiło do sieci
Trójmiasto
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
WARSZAWA
Donald Trump i prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi podpisujący plan pokojowy dla Strefy Gazy
Przywódcy podpisali plan pokojowy. Trump: to zajęło trzy tysiące lat
RELACJA
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Rząd szykuje duże zmiany w sprawie zwolnień lekarskich
BIZNES
Ayman Odeh
Przerwał przemówienie Trumpa. "Zostałem wyrzucony za podniesienie najprostszego żądania"
Świat
imageTitle
Tadej Pogaczar pokonany przez amatora
EUROSPORT
Nowe studio Faktów i TVN24
"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już w TVN24+
Polska
imageTitle
Kolejna zawodniczka oficjalnie w WTA Finals
Najnowsze
Szpital w Gdyni
Jeden oddział ratunkowy na ponad 200 tysięcy mieszkańców
Trójmiasto
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump zaprosił Zełenskiego. Prezydent Ukrainy o "wizji" w sprawie Tomahawków
Świat
Złote Serduszko nr 1 przekazane
Złote Serduszko było w kosmosie, teraz trafiło do właściciela
Polska
pap_20251013_0HU
Pierwsza taka decyzja w historii. Przejmują kontrolę nad chińskim producentem
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica