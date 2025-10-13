Logo strona główna
Świat

Tak życie wraca do Gazy. "Zaczniemy budować fundamenty od nowa"

Życie wraca do miasta Gaza
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Źródło: Reuters
Do Gazy wracają Palestyńczycy, którzy uciekli z miasta przed izraelskimi atakami. Wracają, choć ich domy zostały zburzone przez Izrael. 
Kluczowe fakty:
  • W piątek izraelska armia wstrzymała walki w Strefie Gazy, wycofując się na ustaloną wcześniej linię. Izrael kontroluje obecnie około połowy palestyńskiego terytorium.
  • W niedzielę Palestyńczycy nadal wracali do zniszczonego miasta Gazy, celu ostatniej ofensywy lądowej Izraela. Przed tą kampanią w Gazie mieszkało około miliona osób.
  • Media relacjonują, że powracający do swojego miasta mieszkańcy zastają rozległe zniszczenia. Ratownicy ostrzegają, że w gruzowiskach mogą znajdować się niewybuchy z wojny.
  • Hamas przekazał w poniedziałek wszystkich żyjących zakładników uprowadzonych do Strefy Gazy. To część planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, który razem z kilkudziesięcioma przywódcami weźmie udział w szczycie pokojowym w Egipcie.

Wszystkie działania militarne w Strefie Gazy, w tym naloty i ostrzał artyleryjski, zostały w piątek wstrzymane. Po wypuszczeniu zakładników Izrael zwolnił 250 Palestyńczyków skazanych na karę dożywocia i 1700 mieszkańców Gazy pojmanych po 7 października 2023 roku.

W niedzielę Palestyńczycy nadal wracali do zniszczonego miasta - Gazy, która stała się celem ostatniej ofensywy lądowej Izraela. Wcześniej w Gazie mieszkało około miliona osób. Armia poleciła im opuszczenie miasta, co zrobiło 700-800 tysięcy osób. Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych do soboty wróciło 500 tysięcy z nich.

"Nie wiemy, co będzie dalej"

- Cieszymy się, że wojna się skończyła, ale jeśli chodzi o nasz powrót, to wracamy do tragedii. Wracamy do zburzonego domu. W jego miejscu postawimy namiot - powiedział dziennikarzom jeden z Palestyńczyków. - Mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z tego, że ludobójstwo się skończyło, że wojna się skończyła. Oby Bóg ulżył wszystkim - dodał.

Życie wraca do miasta Gaza
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Źródło: Haitham Imad/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA

- Mój dom, który zbudowałem 40 lat temu, zniknął w sekundę. Zostałem sam. Wszyscy moi bracia zginęli, wszyscy moi bratankowie zginęli. Co mi pozostało? - zapytał inny Palestyńczyk. - Wracam i jestem pewien, że w Gazie nie ma życia. Nie będzie wody. Nie będzie niczego. Nie ma domów. Zaczniemy budować fundamenty od nowa. Nie wiemy, co będzie dalej - stwierdził kolejny.

Miasto Gaza. Zdjęcie satelitarne
Miasto Gaza. Zdjęcie satelitarne
Źródło: SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR/PAP/EPA

Plan pokojowy Donalda Trumpa

Izraelscy żołnierze wycofali się z miasta Gaza w ramach porozumienia z Hamasem, który uwolnił wszystkich pozostałych przy życiu izraelskich zakładników. Jest to efekt negocjacji między Hamasem a Izraelem prowadzonych przy udziale administracji Donalda Trumpa.

CZYTAJ WIĘCEJ: Plan pokojowy Donalda Trumpa punkt po punkcie

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Zgodnie z planem Strefa Gazy ma przejść pod tymczasowy zarząd "technokratycznego, apolitycznego" komitetu palestyńskiego. Będzie on odpowiadał za bieżące funkcjonowanie usług publicznych i gmin. Nadzór nad komitetem, w którym zasiądą palestyńscy i międzynarodowi eksperci, sprawować będzie Rada Pokoju z Donaldem Trumpem na czele.

Ponadto Strefa Gazy "zostanie przebudowana z korzyścią dla mieszkańców Gazy, którzy wycierpieli już wystarczająco wiele". Finansowaniem odbudowy zajmie się Rada Pokoju - plan nie precyzuje, w jaki sposób.

Trump w poniedziałek - razem z kilkudziesięcioma przywódcami - weźmie udział w szczycie pokojowym w Egipcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza (11.10.2025)
Izrael się wycofał, w Gazie wybuchły walki z Hamasem 
Gali i Ziv Berman
Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych
Ayman Odeh
Incydent w czasie przemówienia Trumpa

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mohammed Saber/PAP/EPA

