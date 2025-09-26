Tony Blair we władzach Strefy Gazy? Media o rozmowach z Trumpem

"Propozycja, która ma cieszyć się poparciem Białego Domu, zakładałaby, że Blair będzie kierował organem rządowym wspieranym przez ONZ i państwa Zatoki Perskiej, a następnie przekaże kontrolę Palestyńczykom" - pisze portal BBC. Biuro Blaira oświadczyło, że nie poprze żadnej propozycji, która doprowadziłaby do przesiedlenia ludności Gazy.
Rozmowy z Trumpem na temat przyszłości Gazy
Dzień wcześniej "Financial Times" podał, że Blair, premier Wielkiej Brytanii w latach 1997-2007, "ubiega się o wysokie stanowisko przy zarządzaniu Strefą Gazy po wojnie, w ramach planu pokojowego opracowywanego przez administrację Trumpa". Dziennik dodał, że Blairowi zaproponowano przewodniczenie Międzynarodowej Administracji Tymczasowej w Strefie Gazy (GITA).
W sierpniu Blair wziął udział w spotkaniu z udziałem prezydenta USA. Było ono poświęcone wojnie Izraela w Strefie Gazy i powojennym planom dla terytoriów palestyńskich - przekazała w piątek agencja Reuters. "FT" już w lipcu informował, że Instytut Tony'ego Blaira uczestniczył w projekcie opracowania powojennego planu dla Strefy Gazy.
Administracja tymczasowa z siedzibą w Egipcie?
O planach utworzenia GITA pisze również "The Economist" i izraelskie media. Powołujący się na nie portal BBC przekazał, że organ ten miałby ubiegać się o mandat ONZ, aby być "najwyższą władzą polityczną i prawną" w Strefie Gazy przez pięć lat. Plan ma zakładać, że GITA początkowo będzie miała siedzibę w Egipcie, a po ustabilizowaniu sytuacji w Strefie Gazy wkroczy na jej teren wraz z siłami międzynarodowymi.
O tym, jak miałby wyglądać GITA, pisze również "The Guardian". "W przypadku zatwierdzenia wniosku Blair stanie na czele biura składającego się z maksymalnie 25 osób i będzie przewodniczył siedmioosobowej radzie nadzorującej organ wykonawczy zarządzający terytorium" - czytamy.
BBC przypomina, że po wyprowadzce z Downing Street 10 w 2007 roku Blair pełnił funkcję wysłannika ds. Bliskiego Wschodu z ramienia USA, UE, Rosji i ONZ. "Skupił się na zapewnieniu rozwoju gospodarczego Palestyny i stworzeniu warunków do rozwiązania dwupaństwowego" - czytamy w portalu brytyjskiego nadawcy publicznego.
Autorka/Autor: Maciej Wacławik//am
Źródło: BBC, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: JESSICA LEE/PAP/EPA