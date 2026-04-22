Świat Ciągle nie udało się spełnić jednego z ostatnich życzeń papieża Franciszka Oprac. Maciej Wacławik |

Kardynał Krajewski o śmierci papieża i ostatnich chwilach Franciszka Źródło: TVN24, Reuters

O tym, że pojazd, z którego Franciszek korzystał podczas wizyty do Ziemi Świętej w 2014 roku, został przerobiony na mobilną klinikę dla dzieci ze Strefy Gazy na początku kwietnia informowała związana z Caritas Szwecja organizacja Vehicle of Hope (Pojazd Nadziei), która zajęła się jego przebudową. Wciąż brakuje jednak zgody izraelskich władz na wjazd dawnego papamobile do Strefy Gazy - zwrócił uwagę portal BBC.

Papież Franciszek był przejęty cierpieniem dzieci w Strefie Gazy

Pojazd, który ma pomagać w Strefie Gazy, to zmodyfikowany samochód marki Mitsubishi podarowany Franciszkowi przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, a następnie przekazany zakonowi franciszkanów i w końcu Caritasowi. O nowym zastosowaniu papamobile krótko po śmierci poprzednika Leona XIV informował "New York Times". Biskup Sztokholmu kardynał Anders Arborelius potwierdził wówczas, że przed śmiercią papieża Franciszka uzyskał jego błogosławieństwo dla inicjatywy przebudowania go na mobilny szpital dla dzieci. - To naprawdę było życzeniem Ojca Świętego, by zrobić coś dla dzieci z Gazy - cytuje kardynała BBC. - To symbol nadziei - dodał.

Papież Franciszek w papamobile, grudzień 2024, Francja Źródło: ETTORE FERRARI/ANSA/PAP/EPA

Przebudowane papamobile jest w pełni wyposażoną mobilną kliniką pediatryczną, w której może być leczonych do 200 dzieci dziennie. Jak informował portal Vatican News, klinika na kołach została wyposażona w sprzęt do diagnostyki i leczenia, testy na infekcje, szczepionki, zestawy do zszywania ran i środki ratujące życie. Problem w tym, że nie może wjechać do Strefy Gazy.

Dlaczego mobilny szpital nie może wjechać do Strefy Gazy

Pojazd do palestyńskiej enklawy planował wysłać oddział Caritasu w Jerozolimie. W grudniu ubiegłego roku trafił jednak na listę 37 zagranicznych organizacji pozarządowych, którym władze Izraela nakazały zaprzestanie działalności. Powodem było niespełnienie nowych przepisów dotyczących "bezpieczeństwa i przejrzystości", w tym ujawniania informacji o personelu.

BBC tłumaczy, że Łaciński Patriarchat Jerozolimy wykazał, iż nowe przepisy nie mają zastosowania do Caritas Jerozolima, ponieważ organizacja ma szczególny status prawny. Teraz prowadzi "dialog z władzami" w sprawie kliniki na kołach - powiedział stacji miejscowy rzecznik.

Franciszek o Strefie Gazy

Papież Franciszek apelował o pokój i zawieszenie broni w Strefie Gazy m.in. w swojej ostatniej homilli wielkanocnej w ubiegłym roku. Przez ostatnie półtora roku życia codziennie dzwonił do jedynego katolickiego kościoła w Strefie Gazy. Potępiał izraelskie ataki, a jednocześnie krytykował antysemityzm i wzywał do uwolnienia porwanych przez Hamas zakładników.

Papież Franciszek w 2025 roku Źródło: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

Papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) zmarł 21 kwietnia 2025 roku w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Miał ponad 88 lat. Był jednym z najstarszych następców św. Piotra w dziejach Kościoła. Jego pontyfikat trwał 12 lat i cztery miesiące.

Redagował AM