Rosja wycofuje się z konwencji o zapobieganiu torturom

26 sierpnia rząd w Moskwie skierował do Władimira Putina wniosek o wystąpienie państwa z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Dokument został zatwierdzony przez obie izby rosyjskiego parlamentu (Dumę i Radę Federacji) 17 września.

Podpis Putina jest ostatnim krokiem na drodze do odstąpienia od zapisów konwencji.

Obserwatorzy alarmują: Rosja stosuje tortury

Rosja podpisała to porozumienie międzynarodowe, funkcjonujące w ramach systemu prawnego Rady Europy, w 1996 roku. Po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny z Ukrainą w 2022 r. Kreml zapowiedział opuszczenie tej organizacji i reżimów prawnych Rady Europy związanych z ochroną praw człowieka - w tym Europejskiej konwencji praw człowieka.

Jak wynika z raportów niezależnych instytucji, w tym m.in. OBWE, strona rosyjska odpowiada za "poważne naruszenia" prawa międzynarodowego wobec ukraińskich jeńców wojennych i cywilów, które obejmują nie tylko przypadki tortur, lecz także pozasądowych egzekucji.

