"Rosja największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa", Chiny ją wspierają. Deklaracja szczytu NATO

"Rosja pozostaje największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa"

"Nie możemy lekceważyć możliwości ataku na suwerenność i integralność terytorialną sojuszników"

"Dysponujemy nową generacją planów obronnych NATO, które czynią Sojusz silniejszym i bardziej zdolnym do odstraszania i, jeśli to konieczne, obrony przed każdym potencjalnym przeciwnikiem" - podkreślono. W dokumencie wyszczególniono też kilka podejmowanych obecnie działań. "Zapewniamy niezbędne siły, zdolności, zasoby i infrastrukturę na potrzeby naszych nowych planów obronnych, które mają być przygotowane na obronę zbiorową o wysokiej intensywności i obejmującą wiele dziedzin. W tym względzie będziemy opierać się na postępie poczynionym w celu zapewnienia, że ​​zwiększone wydatki na obronę (poszczególnych - red.) krajów i wspólne finansowanie NATO będą współmierne do wyzwań stojących przed bardziej kwestionowanym porządkiem w obszarze bezpieczeństwa" - czytamy. "Prowadzimy częstsze szkolenia i ćwiczenia na dużą skalę w ramach naszych planów, aby zademonstrować naszą zdolność do obrony i szybkiego wsparcia każdego Sojusznika, który znajdzie się w zagrożeniu, w tym za pośrednictwem Steadfast Defender 24 (wspólne ćwiczenia wojskowe państw NATO - red.)" - dodano. W kolejnych podpunktach deklaracji podkreślono między innymi, że Sojusz zajmuje się wzmacnianiem dowództwa NATO i przydziela "kluczowe role przywódcze kwaterom głównym przewidzianym na szczeblu krajowym". Napisano także, że "wzmacniamy naszą zdolność do przemieszczania, wspierania, zaopatrywania i utrzymywania naszych sił, aby móc reagować na zagrożenia w całym Sojuszu, w tym poprzez skuteczną i odporną logistykę oraz rozwój mobilnych korytarzy". "Szkolimy, trenujemy i włączamy Siły Lądowe Wysuniętej Obecności NATO do nowych planów, w tym poprzez dalsze wzmacnianie naszej wysuniętej obrony na wschodniej flance NATO" - czytamy dalej. "W pełni wykorzystujemy przystąpienie Finlandii i Szwecji (do NATO - red.) oraz możliwości, jakie wnoszą one do Sojuszu, w pełni integrując je z naszymi planami, siłami i strukturami dowodzenia, w tym poprzez rozwijanie obecności NATO w Finlandii" - głoszą kolejne zapisy dokumentu. Podkreślono w nim również, że Sojusz skupia się również na umacnianiu potencjału natowskiego Centrum Operacji Kosmicznych. Dalej oświadczono też, że "tworzymy Zintegrowane Centrum Obrony Cybernetycznej NATO", a także "wzmacniamy ochronę krytycznej infrastruktury podmorskiej (CUI)". "Inwestujemy w nasze zdolności w zakresie obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej niezbędne do skutecznego działania w każdym środowisku" - głosi kolejny podpunkt.