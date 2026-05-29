Świat Rakieta New Glenn firmy Blue Origin eksplodowała w czasie testu Kuba Koprzywa

Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu

W czwartek podczas testu na stanowisku startowym Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie eksplodowała bezzałogowa rakieta New Glenn firmy Blue Origin. Nagrania pokazują silną eksplozję, po której rakieta została szybko pochłonięta przez płomienie.

Blue Origin: wystąpiła anomalia

Firma opublikowała w tej sprawie komunikat. "Podczas dzisiejszego testu 'hotfire' wystąpiła anomalia. Wszyscy pracownicy są bezpieczni. Będziemy przekazywać aktualne informacje, gdy dowiemy się więcej" - poinformowano. Test "hotfire" polegał na uruchomieniu silnika rakietowego, gdy rakieta jest unieruchomiona na ziemi - wyjaśnia Reuters.

We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more. — Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026 Rozwiń

Sprawę komentował też administrator NASA Jared Isaacman. Przekazał, że NASA "jest świadoma anomalii, która wystąpiła podczas testu rakiety".

"Lot kosmiczny nie wybacza błędów, a opracowanie nowych możliwości wynoszenia ciężkich ładunków jest niezwykle trudne. Będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby wesprzeć dokładne zbadanie tej anomalii, ocenić jej wpływ na najbliższe misje i powrócić do wystrzeliwania rakiet" - napisał.

NASA is aware of the anomaly that occurred tonight at Launch Complex 36 involving Blue Origin’s New Glenn rocket at Cape Canaveral Space Force Station. ⁰⁰Spaceflight is unforgiving, and developing new heavy-lift launch capability is extraordinarily difficult. We will work with… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 29, 2026 Rozwiń

Założyciel Blue Origin Jeff Bezos przekazał, że wszyscy pracownicy są bezpieczni. "Jest zbyt wcześnie, aby poznać pierwotną przyczynę, ale już pracujemy nad jej ustaleniem" - poinformował. "Bardzo ciężki dzień, ale odbudujemy wszystko, co trzeba odbudować, i wrócimy do latania. Warto" - dodał.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026 Rozwiń

Wideo z eksplozją rakiety komentował też szef SpaceX Elon Musk. "Bardzo niefortunne. Rakiety to trudna sprawa" - ocenił.

Most unfortunate. Rockets are hard. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2026 Rozwiń

Eksplozja rakiety New Glenn

"USA Today" podkreśla, że incydent nastąpił w kluczowym momencie dla Amazonu, który potrzebuje kolejnych startów, by rozwijać swoją sieć satelitarną. Blisko 100-metrowa rakieta New Glenn była przygotowywana do nadchodzącej misji, której celem było umieszczenie 48 satelitów szerokopasmowych Amazon Leo na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Według CBS News, rakieta miała być gotowa do tankowania jeszcze tego samego wieczoru przed planowanym testem silników. Wedle przewidywań start czwartej misji New Glenn był możliwy już 4 czerwca.

"Washington Post" przypomina, że eksplozja New Glenn jest drugim głośnym incydentem rakietowym w ostatnich dniach po tym, jak prototyp Starshipa SpaceX zapalił się przy lądowaniu podczas testu.

