Protesty w Iranie. 23-latek stracony, inni czekają na wykonanie kary śmierci

23-letni Madżidreza Rahnaward został stracony za rzekome śmiertelne ugodzenie nożem dwóch funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i ranienie czterech kolejnych - poinformowała w poniedziałek agencja AP. To druga egzekucja uczestnika antyrządowych protestów, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini. Wcześniej "Times of Israel" napisał, że w Iranie na wykonanie kary śmierci czeka 11 osób.

Apele o nałożenie radykalnych sankcji na Teheran

Amnesty International, Center for Human Rights in Iran (CHRI) z siedzibą w Nowym Jorku i Iran Human Rights z siedzibą w Oslo apelują do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie na Teheran radykalnych sankcji gospodarczych i dyplomatycznych, by nie dopuścić do kolejnych egzekucji.