Świat

Premier Słowacji wybiera się do Moskwy. Zwrócił się z wnioskiem do Polski

Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Kraje bałtyckie odmawiają przelotu do Moskwy Robertowi Fico
Źródło: TVN24
Polska otrzymała wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Słowacji Roberta Ficy do Moskwy - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór dodając, że jest analizowany. Wcześniej szef MSZ Estonii oświadczył, że jego kraj nie zezwoli na przelot słowackiej delegacji na paradę 9 maja. Z wypowiedzi premiera Słowacji wynika, że zgody nie wydały mu również Litwa i Łotwa.

Premier Robert Fico planuje wizytę w Moskwie 9 maja, gdy Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej nad hitlerowskimi Niemcami.

Fico chce do Rosji. Polska dostała wniosek

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał w poniedziałek, że Polska otrzymała od strony słowackiej wniosek o zgodę na przelot samolotu Ficy do Moskwy. Dodał, że wniosek jest analizowany.

Na przelot Ficy nie chcą zezwolić kraje bałtyckie. "Estonia nie zezwoli na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej żadnemu państwu, które decyduje się zacieśniać stosunki z Rosją" - ogłosił szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna na portalu X w niedzielę. Jak oświadczył w sobotę sam premier Słowacji, sprzeciw wyraziły również Wilno i Ryga. - Litwa i Łotwa ogłosiły już, że nie zezwolą nam na przelot nad swoim terytorium podczas lotu do Moskwy - powiedział Robert Fico w nagraniu, które opublikował na Facebooku.

Jak tłumaczy estoński resort dyplomacji, zarówno ten kraj, jak i inne państwa UE i NATO stosują ujednoliconą procedurę wydawania zezwoleń na przeloty w przypadku oficjalnych wizyt. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy estońska przestrzeń powietrzna jest wykorzystywana do podróży do Rosji - zaznaczono w komunikacie. Władze Litwy i Łotwy jeszcze oficjalnie nie potwierdziły, że nie zezwolą na przelot słowackiej delegacji - odnotowała niemiecka agencja dpa w niedzielę wieczorem.

Robert Fico i Władimir Putin
Źródło: Maxim Shemetov/EPA/PAP

Premier Słowacji Robert Fico poleci do Moskwy okrężną drogą?

- Na pewno znajdę inną trasę, tak jak w zeszłym roku, kiedy zostaliśmy storpedowani przez Estonię - stwierdził premier Fico, cytowany przez "Kyiv Independent". Szef słowackiego rządu ocenił w sobotnim nagraniu, że podejście państw bałtyckich do II wojny światowej nie może powstrzymać go przed "wyrażeniem wdzięczności za wyzwolenie Słowacji, w trakcie którego zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej".

Trzy kraje bałtyckie zareagowały w ten sam sposób w ubiegłym roku nie wyrażając zgody na przelot nad swoimi terytoriami samolotów zagranicznych oficjeli w drodze do Moskwy, gdzie 9 maja tradycyjnie obchodzone jest zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Wówczas Fico, który utrzymuje przyjazne relacje z Kremlem, zmuszony był odbyć dłuższy lot, korzystając z korytarza nad Węgrami, Rumunią oraz Morzem Czarnym. Także prezydent Serbii Aleksandar Vuczić musiał skorzystać z innej trasy.

"Kyiv Independent" zwraca uwagę, że w większości państw Europy zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami świętuje się 8 maja. Również w Polsce tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa.

Z-blogerzy zmieniają front. Putin straci poparcie?

Źródło: PAP, Kyiv Independent, seznamzpravy.cz

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

